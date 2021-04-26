Иссиар ДРАМЕ: «Лишь под конец мы смогли отодвинуть игру от своих ворот»

Защитник «Олимпика» – о поражении от «Зари»

  • 26.04.2021 04:59
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Иссиар ДРАМЕ: «Лишь под конец мы смогли отодвинуть игру от своих ворот»
© ФК Олимпик Донецк. Иссиар Драме

22-летний защитник донецкого «Олимпика» Иссиар Драме прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мелочей в футболе не бывает. Результат предопределяют детали: проигранные единоборства, индивидуальное мастерство футболистов, реализация, фарт… Можно перечислять бесконечно.

Второй тайм в нашем исполнении был гораздо лучше, чем первая половина, когда соперник за счет быстрых передвижений практически закрыл нас на нашей половине и лишь под конец мы смогли отодвинуть игру от своих ворот. У нас не получалось созидать и контролировать мяч.

При этом, пропустив быстрый гол, мы не опустили руки и, выдержав давление, смогли вернуться в игру. Провели отличную атаку, сравняли счет. Жаль, не получилось развить успех и строго сыграть сзади.

Тут нечего говорить, нужно готовиться к следующему матчу, проанализировав ошибки», - сказал Драме.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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