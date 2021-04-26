Андрей ЛУНИН: «Рамос может себе позволить называть Зидана Зизу»

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин высказал свое мнение о наставнике «сливочных» Зинедине Зидане.

«Зидана в основном называют «Мистер», но Рамос, например, иногда называет его Зизу. Они год вместе играли, да и по возрасту может себе позволить. Зидан сам из «Реала», знает его структуру и футболистов, все сильные и слабые качества, работал помощником Анчелотти. Он умеет выбирать состав под соперника. У него есть баланс между тактикой и мотивацией.

Он доволен моей работой, говорит, что прогресс заметен и нужно продолжать, что будет шанс. На этой позиции все по другому работает, но они говорят, чтобы я не опускал руки и верил. Зидан - не тот человек, который будет повышать голос и позволять себе эмоциональный срыв. Он очень спокойный человек, который независимо от результата никогда не устраивает разборы в раздевалке сразу после игры. Мне очень нравится, что он всегда на стороне команды.

Один раз я остался после тренировки, пытался улучшить игру ногами. Зидан остался и смотрел минут десять. Когда я закончил, он подошел ко мне, уточнил пару нюансов, показал, как лучше делать и что важно в определенных моментах. Он как полузащитник хорош в игре ногами, поэтому давал мне совет, как ее улучшить. Он также вызывал меня в свой офис, показывал на макете игры, как нужно действовать при выходе из обороны, что должен делать вратарь. Были с ним и личные разговоры о тактике, которые мне должны помочь», - сказал Лунин.

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