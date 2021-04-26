В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Эшли Вествуд (Бёрнли).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.