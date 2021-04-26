Ибрагим КАРГБО: «Обидное поражение от Зари сделает нас только злее»

Нападающий донецкого «Олимпика» Ибрагим Каргбо прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы должны были уделить больше внимания обороне после того, как сравняли счет. Особенно нужно было строже сыграть против Шахаба. Всем известно, что он обладает хорошим ударом и все равно оставили его в одиночестве на подступах к штрафной площади - он сделал свое дело… Остается винить только себя.

Теперь нас ждет еще один матч с «Зарей» и, я уверен, нам по силам обыграть эту команду. Второй тайм показал, что нам есть что предложить сопернику, а это обидное поражение сделает нас только злее», - сказал Каргбо.