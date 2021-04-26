На кого попал ПСЖ? Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Франции

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Франции. Игры пройдут 11 и 12 мая.
В центральном матче между собой сыграют «Монпелье» и «ПСЖ».
«Монако» в гостях встретится с клубом четвертого дивизиона Франции «Рюмийи-Вальер».
Кубок Франции
1/2 финала, 11 и 12 мая
- «Монпелье» – «ПСЖ»
- «Рюмийи-Вальер» [D4] – «Монако»
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