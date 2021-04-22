Хет-трик Икарди, гол Неймара. ПСЖ и Монако вышли в полуфинал Кубка Франции

20 и 21 апреля прошли матчи 1/4 финала Кубка Франции. «ПСЖ» и «Монако» вышли в полуфинал турнира.
Хет-трик сделал Мауро Икарди, один гол забил Неймар, и «ПСЖ» разгромил «Анже» (5:0).
Кубка Франции. 1/4 финала
22 апреля
«ПСЖ» – «Анже» – 5:0
Голы: Икарди, 9, 68, 90, Мансо, 23 (автогол), Неймар, 65.
«Лион» – «Монако» – 0:2
Голы: Бен Йеддер, 54 (пен), Фолланд, 61.
21 апреля
«Кане Руссийон» [D4] – «Монпелье» – 1:2
Голы: Уадуди, 25 (пен) – Делор, 60, 84 (пен).
«Румили Вальер» [D4] – «Тулуза» [D2] – 2:0
Источник — Sport.ua
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