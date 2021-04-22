Хет-трик Икарди, гол Неймара. ПСЖ и Монако вышли в полуфинал Кубка Франции

20 и 21 апреля прошли матчи 1/4 финала Кубка Франции

  • 22.04.2021 02:25
  • 9 просмотров
  • 0 комментариев
Хет-трик Икарди, гол Неймара. ПСЖ и Монако вышли в полуфинал Кубка Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 и 21 апреля прошли матчи 1/4 финала Кубка Франции. «ПСЖ» и «Монако» вышли в полуфинал турнира.

Хет-трик сделал Мауро Икарди, один гол забил Неймар, и «ПСЖ» разгромил «Анже» (5:0).

Кубка Франции. 1/4 финала

22 апреля

«ПСЖ» – «Анже» – 5:0

Голы: Икарди, 9, 68, 90, Мансо, 23 (автогол), Неймар, 65.

«Лион» – «Монако» – 0:2

Голы: Бен Йеддер, 54 (пен), Фолланд, 61.

21 апреля

«Кане Руссийон» [D4] – «Монпелье» – 1:2

Голы: Уадуди, 25 (пен) – Делор, 60, 84 (пен).

«Румили Вальер» [D4] – «Тулуза» [D2] – 2:0

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности