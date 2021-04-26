Мирон МАРКЕВИЧ: «Давно я не видел Шахтер таким беспомощным»

Специалист – о досрочном чемпионстве «Динамо»

  • 26.04.2021 03:00
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Давно я не видел Шахтер таким беспомощным»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Mаркевич прокомментировал досрочное завоевание киевским «Динамо» чемпионского звания.

«К сожалению, как и в прошлом году, интрига в борьбе за «золото» исчезла задолго до финиша. Думаю, что «Шахтер» смирился с потерей чемпионского титула после поражения от «Львова»  еще в 19 туре. На мой взгляд, было бы неправильно во всем винить главного тренера Луиша Каштру. Здесь очевидна недоработка всех клубных структур. А то, что внутри команды имеются уязвимые места, подтвердил сегодняшний календарный поединок с «Александрией». Давно я не видел «Шахтер» таким беспомощным на всеукраинской арене.

Что касается киевского «Динамо», то его взлет – заслуженный. После появления у руля опытнейшего Мирчи Луческу бело-синие порадовали сплоченностью, а благодаря высочайшей игровой дисциплине не позволяли себе транжирить очки в  матчах с менее именитыми командами, чем в предыдущие годы часто грешили. И, поздравляя динамовцев с возвращением на трон, желаю, чтобы они стали конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Для этого им необходимо обязательно усилиться тремя-четырьмя очень серьезными исполнителями. Игроков такого уровня в Украине попросту нет, поэтому нужно звать на помощь легионеров», - сказал Mаркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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