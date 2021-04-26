Александр ИЛЬЮЩЕНКОВ: «Гуцуляк во время пенальти занервничал»

Одним из героев победного для «Львова» календарного поединка 23 тура с «Десной» (1:0) стал вратарь Александр Ильющенков. Голкипер рассказал, как ему удалось отразить пенальти.

«Если откровенно, то я не владел информацией, кто в «Десне» пробивает с 11-метровой отметки в отсутствие Филиппа Будковского и Андрея Тотовицкого. Когда Алексей Гуцуляк с мячом направился к «точке», то я не знал, в какой угол он обычно пробивает.

Просто решил сохранять спокойствие и действовать по удару. По-видимому, хладнокровие сказалось на его действиях, он занервничал, и я угадал направление удара. Это мой второй обитый пенальти в Премьер-лиге. В 2016 году, выступая за «Металлист», мне удалось выиграть дуэль у нападающего ужгородской «Говерлы» Mихаила Сергийчука. Но если тогда в Ужгороде харьковчане все равно уступили, то вчера мы выиграли, добыв важные три очка», - сказал Ильющенков.

Напомним, что «Львов», обыграв «Десну», набрал 24 пункта и поднялся на 10 место в турнирной таблице, покинув зону вылета.