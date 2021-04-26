ВИДЕО. Динамовские фанаты встретили команду возле базы. Что было дальше?

Несмотря на запрет посещения болельщиками матчей, фанаты «Динамо» нашли способ поздравить команду с чемпионством.

После празднования на НСК «Олимпийский» автобус с игроками отправился на клубную базу, но просто заехать на территорию базы не получилось – для начала футболистов ожидал теплый прием и поздравления от фанатов. Игроки и тренеры соскучились по болельщикам, по их поддержке и особой атмосфере.

ВИДЕО. Динамовские фанаты встретили команду возле базы