ВИДЕО. Динамовские фанаты встретили команду возле базы. Что было дальше?

После празднования на НСК автобус с игроками отправился на клубную базу

  • 26.04.2021 01:25
  • 1101 просмотр
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Динамовские фанаты встретили команду возле базы. Что было дальше?
© ФК Динамо Киев

Несмотря на запрет посещения болельщиками матчей, фанаты «Динамо» нашли способ поздравить команду с чемпионством.

После празднования на НСК «Олимпийский» автобус с игроками отправился на клубную базу, но просто заехать на территорию базы не получилось – для начала футболистов ожидал теплый прием и поздравления от фанатов. Игроки и тренеры соскучились по болельщикам, по их поддержке и особой атмосфере. 

ВИДЕО. Динамовские фанаты встретили команду возле базы

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    rebys fan
    online
      rebys fan, 26.04.2021 02:24
    -1
    жекафанька-колясочник встречал родной клубец,или на подвале яйки натерал франкову )
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    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 26.04.2021 02:21
    0
    ультрас культ, 26.04.2021 01:40
    такі як ти не фани, а щури
    А ти не задумувався, що у ультрас Динамо саме така позиція щодо Луческу через низький рівень їхнього та твого інтелекту? У тебе є вища університетська освіта (тільки не фізкультурний факультет) ? Сумніваюся, тому і неадекватно оцінюєте ситуацію. Всі динамівські ультрас (або 98%) наскільки відомо, це гопніки, тітушки та малоосвічені люди. Подумай про це.
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 26.04.2021 02:14
    0
    ультрас культ, 26.04.2021 01:40
    такі як ти не фани, а щури
    назви тренера який потрібен команді щоб ви були задоволені?
    Ссылка
    ультрас культ
    online
      ультрас культ, 26.04.2021 01:40
    -4
    Bandera, 26.04.2021 01:35
    Від таких дебілів, як ви, треба відмовитись, і поіменно визнати "нон грата" на матчах. Вболівайте за Спартак, недоумки!
    такі як ти не фани, а щури
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    Bandera
    online
      Bandera, 26.04.2021 01:35
    +3
    ультрас культ, 26.04.2021 01:33
    Таке чемпіонство нам не потрібно! Справжні фанати Динамо мене підтримають - від Луческу золотих медалей і від ЛЧ потрібно відмовитися. Нічого нам від цього тренера не потрібно.
    Від таких дебілів, як ви, треба відмовитись, і поіменно визнати "нон грата" на матчах. Вболівайте за Спартак, недоумки!
    Ссылка
    ультрас культ
    online
      ультрас культ, 26.04.2021 01:33
    -7
    Таке чемпіонство нам не потрібно! Справжні фанати Динамо мене підтримають - від Луческу золотих медалей і від ЛЧ потрібно відмовитися. Нічого нам від цього тренера не потрібно.
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 26.04.2021 01:35
    +3
    ультрас культ, 26.04.2021 01:33
    Таке чемпіонство нам не потрібно! Справжні фанати Динамо мене підтримають - від Луческу золотих медалей і від ЛЧ потрібно відмовитися. Нічого нам від цього тренера не потрібно.
    Від таких дебілів, як ви, треба відмовитись, і поіменно визнати "нон грата" на матчах. Вболівайте за Спартак, недоумки!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.04.2021 02:21
    0
    ультрас культ, 26.04.2021 01:40
    такі як ти не фани, а щури
    А ти не задумувався, що у ультрас Динамо саме така позиція щодо Луческу через низький рівень їхнього та твого інтелекту? У тебе є вища університетська освіта (тільки не фізкультурний факультет) ? Сумніваюся, тому і неадекватно оцінюєте ситуацію. Всі динамівські ультрас (або 98%) наскільки відомо, це гопніки, тітушки та малоосвічені люди. Подумай про це.
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 26.04.2021 02:14
    0
    ультрас культ, 26.04.2021 01:40
    такі як ти не фани, а щури
    назви тренера який потрібен команді щоб ви були задоволені?
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