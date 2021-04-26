Андрей ЛУНИН: «Празднование свадьбы в стиле Зинченко – не для нас»

Около месяца назад вратарь сборной Украины Андрей Лунин поженился со своей возлюбленной Анастасией Томазовой. Голкипер мадридского «Реала» рассказал о своей жизни после свадьбы.

«Живется так же, как и до этого, ничего особенно не поменялось. Мы уже вместе шесть лет, долго живем вместе. Теперь пришел такой момент. Предложение делал год назад в Вальядолиде на стадионе. Свадьба без платья и гостей? Это наше решение, наш образ жизни - комфортный, спокойный, без тусовок и кучи людей. Если проводить параллели, взять Зинченко и меня, то это совершенно два разных человека. Их празднование - не для нас. Супер, классно, красиво, они огромные молодцы. Но это не для нас. Как минимум мы на своей же свадьбе чувствовали бы себя не в своей тарелке. Поэтому выбрали для росписи спокойный, тихий и комфортный вариант.

Праздновать собираемся, но мы хотим сделать это в кругу близких людей в отпуске на отдыхе, на море и пляже. Свои фотографии, своя компания, выездная церемония, но уже без росписи. Мне бы хотелось прочувствовать этот момент, который все девушки хотят сделать, но чего-то грандиозного не будет. Это просто не для нас. Ребенок? Как жизнь сложится, посмотрим. Откладывать это на десять лет вперед никто не будет», - сказал Лунин.

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