КАРАВАЕВ: «Я ждал этого момента 10 лет, еще когда пришел в Севастополь»

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев поделился своими эмоциями после победы над «Ингульцом» (5:0) и завоевания чемпионских наград.

- Эмоции немного улеглись. Осознаете уже ставшие чемпионами?

- Как «улеглись»? Я ждал этого момента 10 лет, когда пришел в «Севастополь», который выступал в первой лиге. Тогда мой агент сказал, что все делается постепенно. Так оно произошло. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой - и наконец я пришел к своей цели, заветной мечте, ради чего было выполнено очень много работы. Поэтому это настолько ценное, то, ради чего ты живешь, ради чего начинал спортивную карьеру.

В моей карьере был тренер, Сергей Попов, который сейчас работает в «Заре». И он говорил: «Нужно выигрывать трофеи». Сначала был Суперкубок, затем Кубок - а чемпионство оставалось недосягаемым. Поэтому, конечно, оно было желанным. Сегодня вроде все далось нам легко, выиграли с крупным счетом, но потом приходишь в раздевалку и понимаешь, что это то, к чему ты стремишься, сколько работы на тренировках выполнено, сколько отдаешь своего здоровья, энергии, сил - это не передать словами. Бесконечно благодарен всем, кто был рядом - родным, близким. Или президент клуба Игорь Суркис постоянно приходит в нашу раздевалку, и даже когда не было результата, всегда поддерживал, разговаривал с нами. Ребята поддерживали друг друга, после чего мы становились сильнее. И когда это время чемпионства пришло - мы празднуем все вместе. И это ценное вдвойне.

- Сегодня «Динамо» играло с первой и до последней минуты, было видно коллектив на поле, огромное желание. Что говорил Луческу перед матчем, как настраивал на этот последний шаг?

- Все то же самое, что и перед каждой игрой - разбор соперника, установку, которую мы должны выполнять. Он передает нам свои требования, мы их выполняем - и это работает. И когда он нас настраивает, он дает нам понять, что мы можем быть победителями в каждом матче. Мистер говорит: «Я не хочу, чтобы вы думали о ничье, поражении. Нужно думать только о победе и достигать ее. Вы должны поверить в это». У нас полное доверие в команде между всеми, и это дает свои результаты.

- Чемпионский кубок тяжелый?

- Да. Но это приятная тяжесть (улыбается). Есть ребята, которые уже были чемпионами, но когда оно первое - это большие эмоции.

- А насколько психологически трудно было идти к чемпионству?

- Многие давали интервью, говорили, что у нас нет шансов, что «Шахтер» недостижим, что мы не возьмем чемпионство, что у нас перестройка. Но еще в августе прошлого года я сказал одному своему другу, что чувствую, что этот сезон будет нашим. Я верил в это, и самое главное, что все ребята поверили в это. А тренер с таким послужным списком трофеев дал понять нам, что мы сможем достичь поставленных целей.

- Медаль на шее кому хочешь посвятить?

- Она одна, но хочется посвятить ее всем близким, кто всегда рядом - и родителям, и жене, и ребенку, родившемуся в этом году. Всем, кто из моего родного города, с кем я общаюсь на протяжении многих лет. Эти люди всегда вместе с тобой - неважно, выигрываешь ты или проигрываешь. Если в твоей жизни есть такие люди, значит и ты счастливый человек.