Киевское «Динамо» досрочно завоевало 16-й титул в чемпионатах Украины.
Во время празднования Родригеш отобрал микрофон у журналиста и взял интервью у игроков команды.
ВИДЕО. Жерсон зажигает! Родригеш отобрал микрофон и взял интервью у команды.
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Источник — Sport.ua
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