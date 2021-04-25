ВИДЕО. Жерсон зажигает! Родригеш отобрал микрофон и взял интервью у команды

Динамовцы бурно празднуют 16-й титул чемпионов Украины

  • 25.04.2021 23:12
  • 918 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Жерсон зажигает! Родригеш отобрал микрофон и взял интервью у команды
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» досрочно завоевало 16-й титул в чемпионатах Украины.

Во время празднования Родригеш отобрал микрофон у журналиста и взял интервью у игроков команды.

ВИДЕО. Жерсон зажигает! Родригеш отобрал микрофон и взял интервью у команды.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.04.2021 23:30
    0
    Жерсона Янчук русскому подучила я смотрю, шпарит нормас так
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 25.04.2021 23:28
    0
    Коля, Коля, Коля..... Каравай, Каравай, Каравай.. С чемпионством всех. Шикарнейший вечер!!!!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 23:24
    +6
    Молодец. Прикольно получилось. Зачет.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 25.04.2021 23:22
    +5
    Ура!!!!!!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 23:24
    +6
    Молодец. Прикольно получилось. Зачет.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 25.04.2021 23:22
    +5
    Ура!!!!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.04.2021 23:30
    0
    Жерсона Янчук русскому подучила я смотрю, шпарит нормас так
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 25.04.2021 23:28
    0
    Коля, Коля, Коля..... Каравай, Каравай, Каравай.. С чемпионством всех. Шикарнейший вечер!!!!
    Ссылка
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