Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не думал, что за 8 месяцев нам удастся настолько подняться»

Главный тренер «Динамо» оценил победу команды над «Ингульцом»

  • 25.04.2021 21:30
  • 2303 просмотра
  • 3 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не думал, что за 8 месяцев нам удастся настолько подняться»
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил победу над «Ингульцом» (5:0) в 23-м туре УПЛ и прогресс подопечных в течение триумфального сезона:

«Я не думал, что за 8 месяцев нам удастся настолько подняться. В первую очередь это касается улучшения качества игры. Ребята все поняли, что я хотел, принципы организации игры в обороне и атаке, и вы видели, как они действовали сегодня. Я хотел вдохновить их на такую ​​игру, которая принесла бы победу.

Удивил ли чем-то «Ингулец»? Мы играли на победу, поэтому такой результат не случаен. В других матчах мы играли на результат, сражались за три очка, а сегодня играли ради зрелища. Сегодня мы хотели выиграть так, чтобы показать, что мы действительно лучшая команда чемпионата.

Моим самым большим желанием было, чтобы ребята выполнили на поле то, что я вкладывал в них. И им это удалось. Работа, которую удалось выполнить, проведенный анализ – это и есть та разница по сравнению с командой, которая была, и сейчас. С теми же игроками».

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Источник — ПроФутбол

(18 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 21:55
    +1
    Просто браво діду!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 21:54
    +1
    Мірчі респект. Я був одним із тих, хто був категорично проти нього у керма Динамо. Визнаю, що помилився, зараз не визнають цього лише ідіоти. Дід молодець, реально видно що людина працює і переживає за команду, а не дивиться футбол в якості глядача, як то робили фізруки типу Лесика
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 21:31
    +13
    Спасибо вам, Мистер.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 21:31
    +13
    Спасибо вам, Мистер.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 21:55
    +1
    Просто браво діду!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 21:54
    +1
    Мірчі респект. Я був одним із тих, хто був категорично проти нього у керма Динамо. Визнаю, що помилився, зараз не визнають цього лише ідіоти. Дід молодець, реально видно що людина працює і переживає за команду, а не дивиться футбол в якості глядача, як то робили фізруки типу Лесика
    Ссылка
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