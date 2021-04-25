Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не думал, что за 8 месяцев нам удастся настолько подняться»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил победу над «Ингульцом» (5:0) в 23-м туре УПЛ и прогресс подопечных в течение триумфального сезона:

«Я не думал, что за 8 месяцев нам удастся настолько подняться. В первую очередь это касается улучшения качества игры. Ребята все поняли, что я хотел, принципы организации игры в обороне и атаке, и вы видели, как они действовали сегодня. Я хотел вдохновить их на такую ​​игру, которая принесла бы победу.

Удивил ли чем-то «Ингулец»? Мы играли на победу, поэтому такой результат не случаен. В других матчах мы играли на результат, сражались за три очка, а сегодня играли ради зрелища. Сегодня мы хотели выиграть так, чтобы показать, что мы действительно лучшая команда чемпионата.

Моим самым большим желанием было, чтобы ребята выполнили на поле то, что я вкладывал в них. И им это удалось. Работа, которую удалось выполнить, проведенный анализ – это и есть та разница по сравнению с командой, которая была, и сейчас. С теми же игроками».