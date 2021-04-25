ВИДЕО. Вербич с файером празднует чемпионство Динамо

Словенский легионер «Динамо» Беньямин Вербич поделился видео, на котором он зажег файер в честь победы столичного клуба в чемпионате Украины.
Отметим, что в текущем сезоне Беньямин сыграл не так много, как в предыдущие годы. На его счету 12 матчей в чемпионате, 3 забитых гола и один ассист.
Вербич перешел в киевский клуб в январе 2018-го года и впервые стал чемпионом Украины.
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Источник — Instagram
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Наш славетний клуб
Тільки уперед, тільки до зірок,
Тільки Динамо!
За тобою ми
До кінця йдемо
Твої кольори в серці назавжди
Будем берегти!
І своє життя
Ми даруєм вам
Щоб у вас в очах запалав вогонь,
Ми зарядим знов...
Наш славетний клуб
Тільки уперед, тільки до зірок,
Тільки Динамо!
За тобою ми
До кінця йдемо
Твої кольори в серці назавжди
Будем берегти!
І своє життя
Ми даруєм вам
Щоб у вас в очах запалав вогонь,
Ми зарядим знов...
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