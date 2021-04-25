ВИДЕО. Вербич с файером празднует чемпионство Динамо

Словенец впервые выиграл украинский чемпионат в составе столичного клуба

  • 25.04.2021 21:34
  • 1755 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Вербич с файером празднует чемпионство Динамо
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Словенский легионер «Динамо» Беньямин Вербич поделился видео, на котором он зажег файер в честь победы столичного клуба в чемпионате Украины.
 
Отметим, что в текущем сезоне Беньямин сыграл не так много, как в предыдущие годы. На его счету 12 матчей в чемпионате, 3 забитых гола и один ассист.
 
Вербич перешел в киевский клуб в январе 2018-го года и впервые стал чемпионом Украины.

 

 

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 25.04.2021 21:52
    +1
    Ми з тобой завжди
    Наш славетний клуб
    Тільки уперед, тільки до зірок,
    Тільки Динамо!
    За тобою ми
    До кінця йдемо
    Твої кольори в серці назавжди
    Будем берегти!
    І своє життя
    Ми даруєм вам
    Щоб у вас в очах запалав вогонь,
    Ми зарядим знов...
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 21:44
    +6
    Беньямин, выздоравливай поскорей. Ты нужен "Динамо"
    Ссылка
    Za-Dinamo
    online
      Za-Dinamo, 25.04.2021 21:41
    +5
    А те кто против Луческу могут пойти пососать леденец! ;)
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 21:44
    +6
    Беньямин, выздоравливай поскорей. Ты нужен "Динамо"
    Ссылка
    Za-Dinamo
    online
      Za-Dinamo, 25.04.2021 21:41
    +5
    А те кто против Луческу могут пойти пососать леденец! ;)
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 25.04.2021 21:52
    +1
    Ми з тобой завжди
    Наш славетний клуб
    Тільки уперед, тільки до зірок,
    Тільки Динамо!
    За тобою ми
    До кінця йдемо
    Твої кольори в серці назавжди
    Будем берегти!
    І своє життя
    Ми даруєм вам
    Щоб у вас в очах запалав вогонь,
    Ми зарядим знов...
    Ссылка
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