ВИДЕО. Вербич с файером празднует чемпионство Динамо

Словенский легионер «Динамо» Беньямин Вербич поделился видео, на котором он зажег файер в честь победы столичного клуба в чемпионате Украины.



Отметим, что в текущем сезоне Беньямин сыграл не так много, как в предыдущие годы. На его счету 12 матчей в чемпионате, 3 забитых гола и один ассист.



Вербич перешел в киевский клуб в январе 2018-го года и впервые стал чемпионом Украины.