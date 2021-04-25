ФОТО: Сердце и душа Украины. Карпаты поздравили Динамо с чемпионством

«Динамо» в 16-й раз стало чемпионом Украины

  • 25.04.2021 20:42
  • 5178 просмотров
  • 11 комментариев
ФОТО: Сердце и душа Украины. Карпаты поздравили Динамо с чемпионством
© ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» в социальных сетах поздравили киевское «Динамо» с чемпионством.
 
«Киев - Львов: сердце и душа Украины. С чемпионством, братья», – сказано в сообщении львовян.
 
Отметим, что «Динамо» в 16-й раз стало чемпионом Украины.

Київ — Львів: серце та душа України 💙🤍💚 З чемпіонством, браття!👊🏻 FC Dynamo Kyiv

Опубликовано FC Karpaty Lviv Воскресенье, 25 апреля 2021 г.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты Львов

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 25.04.2021 22:03
    0
    Динамо+Карпаты=алкоголь!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 25.04.2021 21:26
    +4
    Дякуємо!!! Молодці!!!
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 25.04.2021 21:24
    +5
    Дякуємо. Це - Карпати Львів, взаємна повага і віра в те, що команда підніметься до свого звичного рівня . Єдина львівська команда - єдина країна
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 21:22
    +6
    Спасибо, братья.
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 25.04.2021 21:22
    +1
    Та невже? А iншi мicта, то так, насрано? 😁 Вiтаю!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.04.2021 21:16
    +6
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.04.2021 20:59
    -5
    Класно привітали... На базі ПФК Львова програли магазину Епіцентр...позорище!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.04.2021 20:58
    -7
    А заспівати?!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 20:51
    +17
    Дякуємо , чекаємо на вас у Вищій Лізі!!!
    Ссылка
    AlexZmey
    online
      AlexZmey, 25.04.2021 20:45
    +22
    Дякуємо, браття!!! дуже приємно!!!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 20:44
    +20
    дякуємо
    Ссылка
    AlexZmey
    online
      AlexZmey, 25.04.2021 20:45
    +22
    Дякуємо, браття!!! дуже приємно!!!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 20:44
    +20
    дякуємо
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 20:51
    +17
    Дякуємо , чекаємо на вас у Вищій Лізі!!!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 21:22
    +6
    Спасибо, братья.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.04.2021 21:16
    +6
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 25.04.2021 21:24
    +5
    Дякуємо. Це - Карпати Львів, взаємна повага і віра в те, що команда підніметься до свого звичного рівня . Єдина львівська команда - єдина країна
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 25.04.2021 21:26
    +4
    Дякуємо!!! Молодці!!!
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 25.04.2021 21:22
    +1
    Та невже? А iншi мicта, то так, насрано? 😁 Вiтаю!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 25.04.2021 22:03
    0
    Динамо+Карпаты=алкоголь!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности