ФОТО: Сердце и душа Украины. Карпаты поздравили Динамо с чемпионством

Львовские «Карпаты» в социальных сетах поздравили киевское «Динамо» с чемпионством.
«Киев - Львов: сердце и душа Украины. С чемпионством, братья», – сказано в сообщении львовян.
Отметим, что «Динамо» в 16-й раз стало чемпионом Украины.
Київ — Львів: серце та душа України 💙🤍💚 З чемпіонством, браття!👊🏻 FC Dynamo KyivОпубликовано FC Karpaty Lviv Воскресенье, 25 апреля 2021 г.
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Источник — ФК Карпаты Львов
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