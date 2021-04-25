СУРКИС: «Вернули чемпионство в Киев! Пора замахнуться на что-то в Европе»

Президент «Динамо» считает, что рисковал, назначая тренером Мирчу Луческу

  • 25.04.2021 20:45
  • 7885 просмотров
  • 21 комментарий
СУРКИС: «Вернули чемпионство в Киев! Пора замахнуться на что-то в Европе»
© Профутбол. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу команды в чемпионате Украины:

«Мы вернули чемпионство в город Киев! Это было нелегко. Я благодарен всему персоналу. Был тяжелый год, весь мир постигла страшная болезнь, но мы боролись, невзирая на то, что переболела почти вся команда. Я благодарен нашим врачам, сотрудникам базы. Но, прежде всего, хотел бы сказать огромное спасибо Мирче Луческу, который за короткий период создал боеспособную команду. Только слепой не видит, что команда поднялась на качественно новый уровень. Она играет по-другому, она знает, что хочет на футбольном поле.

Я рисковал, прямо вам скажу, назначая главным тренером Мистера, но риск оправдывается. Я ему очень благодарен. Дай Бог ему много-много лет здоровья, чтобы он мог работать на таком же уровне. Эта команда будет прогрессировать, я знаю это. Мы стремимся в Европу, и на изменение места работы тренером должны реагировать по-европейски, а не так, как реагируют отдельные наши болельщики. У всей массы болельщиков сегодня праздник. Зрители отсутствуют, но энергетически чувствуется, что миллионы болельщиков поддерживали нашу команду.

Будут ли ребята подбрасывать? Нет-нет! Я уже весь облит шампанским. Пускай уже после Кубка подбрасывают. Самое главное, что ребята сами понимают, что они поднялись на новый качественный уровень, но оставаться на нем нельзя, надо расти и идти вперед. Я уверен, что Луческу останется тренером, потому что у него действующий контракт. Он создавал эту команду, строил ее. Я думаю, пора уже замахнуться на что-то в Европе.

Ребята играют на определенном высоком уровне, мы в этом уже убеждаемся. Они играли в Лиге чемпионов с «Барселоной» и «Ювентусом». Они играют в сборной, набираются опыта. Есть опытные футболисты: Кендзера, Бущан, Сидорчук, Цыганков. Но всем еще есть куда расти. Но если ты растешь, не добиваясь таких результатов, то это ничего не дает. Поэтому еще три игры, и нельзя ни в коем случае расслабляться.

Хочу подчеркнуть: это благодаря моему, может быть, неординарному решению в начале сезона. Когда пришел Мистер, у нас было 8 игроков основного состава здоровых. Я ему предлагал усилить линию защиты каким-то опытным игроком, другие позиции усилить. Я понимал, что невозможно идти в Лигу чемпионов молодыми необстрелянными игроками. Он сказал: «Я дам им возможность показать себя и выйти на качественно новый уровень». Это не мое нежелание покупать новых футболистов было. Он захотел работать с этими ребятами. И я думаю, что каждый, качая тренера, должен сказать ему огромное спасибо за то доверие, которое он им оказал. Они оправдали это доверие. Сегодня это единый коллектив, единая команда, которая поднялась на какой-то уровень, но должна идти дальше.

Я не хочу оценивать то, что происходит в «Шахтере». Я оцениваю уровень своей команды. Наша команда поднялась на новый качественный уровень. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто нас поддерживал. Моему брату, который поддерживал меня, когда я не спал ночами. Но эту победу лично я посвящаю своему отцу, который не дожил до нее три месяца. Он прожил 101 год, причем больше 80 лет болел за «Динамо». Сейчас бы он очень радовался и танцевал вместе с нами.

Усиление перед Лигой чемпионов? Если в этом будет необходимость, и мы будем видеть, что покупаем футболистов более качественных, чем есть у нас, и они команду могу усилить, то мы, естественно, будем пытаться это сделать. Но это философия, и эти вопросы даже некорректно задавать мне, их надо задавать главному тренеру. Моя задача – потратить деньги на того футболиста, которого захочет главный тренер».

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Источник — ПроФутбол

(37 голосов)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 22:01
    0
    dd dent, 25.04.2021 21:31
    Жеребьевка простой вряд ли будет, а съехал он как-то странно на тренера по усилению, ой сомневаюсь что тот отказался, скорее ща подтасовали дескать поверили и не зря, что б уверенности добавить молодняку
    Я тоже не думаю что отказался
    Хотя словам Суркиса по поповоду трансферов - уже не веришь
    Зимой он обещал игрока в каждую линию
    Уже вон во всю играют .
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 21:56
    +1
    Трансфери будуть - замахнемось. Треба як мінімум хороший нападник і один досвідчений центрбек
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 21:55
    0
    Широко шагая, можно порвать штаны между ногами.
    Надо достойно закончить чемпионат.
    Потом КУ.
    Потом подтвердить класс игроков в сборной.
    Ну и Суперкубок по итогам ЭТОГО сезона.
    Ссылка
    Ярик Ярослав
    online
      Ярик Ярослав, 25.04.2021 21:52
    -2
    Как выдаст Игорёк, наверное уже начал праздновать)
    Чемпионство раз в пять лет, а еврокубок раз 50, значит в 2036, надеюсь мы все доживем
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2021 21:49
    +1
    ENJOY, 25.04.2021 21:44
    Ну да, может на судью
    • - А не замахнуться ли нам, на Вильяма нашего Шекспира? А что? И замахнемся!
    (Берегись автомобиля)
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 25.04.2021 21:45
    -1
    J0e777, 25.04.2021 21:35
    Посмотри как Ванат в молодёжке играет. 23 гола в 23-х матчах. Уверен, что уже в ближайших играх увидим его в основе
    Тупорылый Шпрот, ты это сообщение уже 10-й раз пишешь
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 25.04.2021 21:44
    -1
    dd dent, 25.04.2021 21:30
    Так он же не уточнил на что
    Ну да, может на судью
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 25.04.2021 21:35
    -1
    fedd1979, 25.04.2021 21:23
    З такими форвардами точно "замахнешся"
    Посмотри как Ванат в молодёжке играет. 23 гола в 23-х матчах. Уверен, что уже в ближайших играх увидим его в основе
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2021 21:31
    +1
    funcat, 25.04.2021 21:06
    Нужно усилиться и попробовать выйти из группы ЛЧ !
    По определённом везении , почему и нет !
    Жеребьевка простой вряд ли будет, а съехал он как-то странно на тренера по усилению, ой сомневаюсь что тот отказался, скорее ща подтасовали дескать поверили и не зря, что б уверенности добавить молодняку
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2021 21:30
    +1
    ENJOY, 25.04.2021 20:51
    Ну ты это, не перебарщивай
    Так он же не уточнил на что
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 21:25
    +1
    Vytas Mesk, 25.04.2021 21:20
    Уже замахнулся в Европе с Луческу. Ни чего не поменяется и в следующем году.
    Мы помним прогнозы о неудачнике Луческу в сентябре......
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.04.2021 21:25
    +2
    Спасибо всем сотрудникам Динамо.
    Ризк оправдал
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.04.2021 21:23
    0
    З такими форвардами точно "замахнешся"
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 21:21
    -1
    Игорь Михайлович, приглашение вами Луческу оказалось сродни приглашению в свое время вашим старшим братом в "Динамо" великого Лобановского. Тогда перед этим тоже была настоящая чехарда с тренерами.
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 25.04.2021 21:20
    -2
    Уже замахнулся в Европе с Луческу. Ни чего не поменяется и в следующем году.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 25.04.2021 21:16
    -5
    Странное чемпионство, не хочу сказать что не заслуженное, но вопросов много, такое впечатление что Игорек в карты это чемпионство выиграл
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 25.04.2021 21:16
    -1
    Ну да, давай "трансферы" типа Клейтона и уж мы "замахнемся"...
    Хотя и понимаю, что сейчас нам не до жиру,...
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 21:06
    +3
    Нужно усилиться и попробовать выйти из группы ЛЧ !
    По определённом везении , почему и нет !
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 25.04.2021 20:52
    +7
    Ждём выход из группы.. пацаны пусть прибавляют..
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 25.04.2021 20:51
    -1
    Ну ты это, не перебарщивай
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 25.04.2021 20:49
    +9
    - А не выпить ли нам отец винца?
    - Угости
    Вот если купишь троих игроков уровня ЛЧ, может на что и замахнешься.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 25.04.2021 20:52
    +7
    Ждём выход из группы.. пацаны пусть прибавляют..
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 21:06
    +3
    Нужно усилиться и попробовать выйти из группы ЛЧ !
    По определённом везении , почему и нет !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.04.2021 21:25
    +2
    Спасибо всем сотрудникам Динамо.
    Ризк оправдал
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 25.04.2021 21:56
    +1
    Трансфери будуть - замахнемось. Треба як мінімум хороший нападник і один досвідчений центрбек
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2021 21:49
    +1
    ENJOY, 25.04.2021 21:44
    Ну да, может на судью
    • - А не замахнуться ли нам, на Вильяма нашего Шекспира? А что? И замахнемся!
    (Берегись автомобиля)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2021 21:31
    +1
    funcat, 25.04.2021 21:06
    Нужно усилиться и попробовать выйти из группы ЛЧ !
    По определённом везении , почему и нет !
    Жеребьевка простой вряд ли будет, а съехал он как-то странно на тренера по усилению, ой сомневаюсь что тот отказался, скорее ща подтасовали дескать поверили и не зря, что б уверенности добавить молодняку
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 25.04.2021 21:30
    +1
    ENJOY, 25.04.2021 20:51
    Ну ты это, не перебарщивай
    Так он же не уточнил на что
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.04.2021 21:25
    +1
    Vytas Mesk, 25.04.2021 21:20
    Уже замахнулся в Европе с Луческу. Ни чего не поменяется и в следующем году.
    Мы помним прогнозы о неудачнике Луческу в сентябре......
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 25.04.2021 22:01
    0
    dd dent, 25.04.2021 21:31
    Жеребьевка простой вряд ли будет, а съехал он как-то странно на тренера по усилению, ой сомневаюсь что тот отказался, скорее ща подтасовали дескать поверили и не зря, что б уверенности добавить молодняку
    Я тоже не думаю что отказался
    Хотя словам Суркиса по поповоду трансферов - уже не веришь
    Зимой он обещал игрока в каждую линию
    Уже вон во всю играют .
    Ссылка
    тор
      тор, 25.04.2021 21:55
    0
    Широко шагая, можно порвать штаны между ногами.
    Надо достойно закончить чемпионат.
    Потом КУ.
    Потом подтвердить класс игроков в сборной.
    Ну и Суперкубок по итогам ЭТОГО сезона.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.04.2021 21:23
    0
    З такими форвардами точно "замахнешся"
    Ссылка
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