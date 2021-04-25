СУРКИС: «Вернули чемпионство в Киев! Пора замахнуться на что-то в Европе»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу команды в чемпионате Украины:

«Мы вернули чемпионство в город Киев! Это было нелегко. Я благодарен всему персоналу. Был тяжелый год, весь мир постигла страшная болезнь, но мы боролись, невзирая на то, что переболела почти вся команда. Я благодарен нашим врачам, сотрудникам базы. Но, прежде всего, хотел бы сказать огромное спасибо Мирче Луческу, который за короткий период создал боеспособную команду. Только слепой не видит, что команда поднялась на качественно новый уровень. Она играет по-другому, она знает, что хочет на футбольном поле.

Я рисковал, прямо вам скажу, назначая главным тренером Мистера, но риск оправдывается. Я ему очень благодарен. Дай Бог ему много-много лет здоровья, чтобы он мог работать на таком же уровне. Эта команда будет прогрессировать, я знаю это. Мы стремимся в Европу, и на изменение места работы тренером должны реагировать по-европейски, а не так, как реагируют отдельные наши болельщики. У всей массы болельщиков сегодня праздник. Зрители отсутствуют, но энергетически чувствуется, что миллионы болельщиков поддерживали нашу команду.

Будут ли ребята подбрасывать? Нет-нет! Я уже весь облит шампанским. Пускай уже после Кубка подбрасывают. Самое главное, что ребята сами понимают, что они поднялись на новый качественный уровень, но оставаться на нем нельзя, надо расти и идти вперед. Я уверен, что Луческу останется тренером, потому что у него действующий контракт. Он создавал эту команду, строил ее. Я думаю, пора уже замахнуться на что-то в Европе.

Ребята играют на определенном высоком уровне, мы в этом уже убеждаемся. Они играли в Лиге чемпионов с «Барселоной» и «Ювентусом». Они играют в сборной, набираются опыта. Есть опытные футболисты: Кендзера, Бущан, Сидорчук, Цыганков. Но всем еще есть куда расти. Но если ты растешь, не добиваясь таких результатов, то это ничего не дает. Поэтому еще три игры, и нельзя ни в коем случае расслабляться.

Хочу подчеркнуть: это благодаря моему, может быть, неординарному решению в начале сезона. Когда пришел Мистер, у нас было 8 игроков основного состава здоровых. Я ему предлагал усилить линию защиты каким-то опытным игроком, другие позиции усилить. Я понимал, что невозможно идти в Лигу чемпионов молодыми необстрелянными игроками. Он сказал: «Я дам им возможность показать себя и выйти на качественно новый уровень». Это не мое нежелание покупать новых футболистов было. Он захотел работать с этими ребятами. И я думаю, что каждый, качая тренера, должен сказать ему огромное спасибо за то доверие, которое он им оказал. Они оправдали это доверие. Сегодня это единый коллектив, единая команда, которая поднялась на какой-то уровень, но должна идти дальше.

Я не хочу оценивать то, что происходит в «Шахтере». Я оцениваю уровень своей команды. Наша команда поднялась на новый качественный уровень. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто нас поддерживал. Моему брату, который поддерживал меня, когда я не спал ночами. Но эту победу лично я посвящаю своему отцу, который не дожил до нее три месяца. Он прожил 101 год, причем больше 80 лет болел за «Динамо». Сейчас бы он очень радовался и танцевал вместе с нами.

Усиление перед Лигой чемпионов? Если в этом будет необходимость, и мы будем видеть, что покупаем футболистов более качественных, чем есть у нас, и они команду могу усилить, то мы, естественно, будем пытаться это сделать. Но это философия, и эти вопросы даже некорректно задавать мне, их надо задавать главному тренеру. Моя задача – потратить деньги на того футболиста, которого захочет главный тренер».