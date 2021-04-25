Цыганков обошел Гусева в бомбардирском рейтинге Динамо в УПЛ

Сделав дубль в матче с «Ингульцом» (5:0), Виктор Цыганков довел счет своих голов в УПЛ до 60 и вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в чемпионатах Украины, обойдя Олега Гусева. В элитном дивизионе Виктор поражал ворота 17 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Мариуполя» - 9 раз, «Зари» - 7, «Карпат» и «Олимпика» - по 6. К слову, на рубеж «60» Цыганков вышел в 123-м матче и по средней результативности (0,49) уступает в топ-10 динамовских голеадоров только Виктору Леоненко.

Юбилей в поединке с желто-красными отметил и Артем Беседин, забивший 30-й мяч в УПЛ в рядах «Динамо». Он стал 15-м игроком киевлян, в том числе 10-м украинским, достигшим этого рубежа. Всего, с учетом 3-х голов в Кубке Украины и 2-х - в еврокубках, на динамовском счету Артема теперь 35 мячей.

Юбилейные голы Виктора Цыганкова в чемпионатах Украины

Гол Дата Соперник Минута Счет Вратарь 1-й 24.09.2016 Олимпик (г) 9' (1:0) 4:0 Заури МАХАРАДЗЕ 10-й 18.02.2018 Олимпик (д) 24' (1:0) 1:0 Заури МАХАРАДЗЕ 20-й 20.10.2018 Ворскла (г) 40' (1:0) 1:0 Богдан ШУСТ 30-й 13.04.2019 Мариуполь (г) 73' (1:0) 1:0 Рустам ХУДЖАМОВ 40-й 24.11.2019 Мариуполь (д) 77' (2:0) 3:0 Евгений ГАЛЬЧУК 50-й 19.09.2020 Львов (д) 48' (1:0) 3:1 Сергей ЛИТОВЧЕНКО 60-й 25.04.2021 Ингулец (д) 70' (4:0) 5:0 Владимир КРЫНСКИЙ

Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины

Игрок Сезоны Голы Матчи Ср. рез. 1. Сергей РЕБРОВ 1993-2008 113 242 0,47 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2018 99 228 0,43 3. Максим ШАЦКИХ 2009-2009 97 215 0,45 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1995-2012 83 172 0,48 5. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 98 0,62 6. Виктор ЦЫГАНКОВ 2017-2021 60 123 0,49 7. Олег ГУСЕВ 2004-2018 58 296 0,20 8. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2013 57 178 0,32 9. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2008 51 224 0,23 10.. ДИОГО РИНКОН 2003-2008 46 129 0,36

Сезоны обозначены годом их окончания.