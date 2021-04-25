Цыганков обошел Гусева в бомбардирском рейтинге Динамо в УПЛ

Сделав дубль в матче с «Ингульцом» (5:0), Виктор Цыганков довел счет своих голов в УПЛ до 60 и вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в чемпионатах Украины, обойдя Олега Гусева. В элитном дивизионе Виктор поражал ворота 17 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Мариуполя» - 9 раз, «Зари» - 7, «Карпат» и «Олимпика» - по 6. К слову, на рубеж «60» Цыганков вышел в 123-м матче и по средней результативности (0,49) уступает в топ-10 динамовских голеадоров только Виктору Леоненко.
Юбилей в поединке с желто-красными отметил и Артем Беседин, забивший 30-й мяч в УПЛ в рядах «Динамо». Он стал 15-м игроком киевлян, в том числе 10-м украинским, достигшим этого рубежа. Всего, с учетом 3-х голов в Кубке Украины и 2-х - в еврокубках, на динамовском счету Артема теперь 35 мячей.
Юбилейные голы Виктора Цыганкова в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
24.09.2016
|
Олимпик (г)
|
9' (1:0)
|
4:0
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
10-й
|
18.02.2018
|
Олимпик (д)
|
24' (1:0)
|
1:0
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
20-й
|
20.10.2018
|
Ворскла (г)
|
40' (1:0)
|
1:0
|
Богдан ШУСТ
|
30-й
|
13.04.2019
|
Мариуполь (г)
|
73' (1:0)
|
1:0
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
40-й
|
24.11.2019
|
Мариуполь (д)
|
77' (2:0)
|
3:0
|
Евгений ГАЛЬЧУК
|
50-й
|
19.09.2020
|
Львов (д)
|
48' (1:0)
|
3:1
|
Сергей ЛИТОВЧЕНКО
|
60-й
|
25.04.2021
|
Ингулец (д)
|
70' (4:0)
|
5:0
|
Владимир КРЫНСКИЙ
Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993-2008
|
113
|
242
|
0,47
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2018
|
99
|
228
|
0,43
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
2009-2009
|
97
|
215
|
0,45
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1995-2012
|
83
|
172
|
0,48
|
5.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
98
|
0,62
|
6.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2017-2021
|
60
|
123
|
0,49
|
7.
|
Олег ГУСЕВ
|
2004-2018
|
58
|
296
|
0,20
|
8.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2013
|
57
|
178
|
0,32
|
9.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2008
|
51
|
224
|
0,23
|
10..
|
ДИОГО РИНКОН
|
2003-2008
|
46
|
129
|
0,36
Сезоны обозначены годом их окончания.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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