Цыганков обошел Гусева в бомбардирском рейтинге Динамо в УПЛ

23-летний полузащитник киевлян забил 60-й мяч в чемпионатах Украины

  • 25.04.2021 20:18
  • 3371 просмотр
  • 1 комментарий
Цыганков обошел Гусева в бомбардирском рейтинге Динамо в УПЛ
© ФК Динамо

Сделав дубль в матче с «Ингульцом» (5:0), Виктор Цыганков довел счет своих голов в УПЛ до 60 и вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в чемпионатах Украины, обойдя Олега Гусева. В элитном дивизионе Виктор поражал ворота 17 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Мариуполя» - 9 раз, «Зари» - 7, «Карпат»  и «Олимпика» - по 6. К слову, на рубеж «60» Цыганков вышел в 123-м матче и по средней результативности (0,49) уступает в топ-10 динамовских голеадоров только Виктору Леоненко.

Юбилей в поединке с желто-красными отметил и Артем Беседин, забивший 30-й мяч в УПЛ в рядах «Динамо». Он стал 15-м игроком киевлян, в том числе 10-м украинским, достигшим этого рубежа. Всего, с учетом 3-х голов в Кубке Украины и 2-х - в еврокубках, на динамовском счету Артема теперь 35 мячей.

Юбилейные голы Виктора Цыганкова в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

24.09.2016

Олимпик (г)

9' (1:0)

4:0

Заури МАХАРАДЗЕ

10-й

18.02.2018

Олимпик (д)

24' (1:0)

1:0

Заури МАХАРАДЗЕ

20-й

20.10.2018

Ворскла (г)

40' (1:0)

1:0

Богдан ШУСТ

30-й

13.04.2019

Мариуполь (г)

73' (1:0)

1:0

Рустам ХУДЖАМОВ

40-й

24.11.2019

Мариуполь (д)

77' (2:0)

3:0

Евгений ГАЛЬЧУК

50-й

19.09.2020

Львов (д)

48' (1:0)

3:1

Сергей ЛИТОВЧЕНКО

60-й

25.04.2021

Ингулец (д)

70' (4:0)

5:0

Владимир КРЫНСКИЙ

Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины

 

Игрок

Сезоны

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Сергей РЕБРОВ

1993-2008

113

242

0,47

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2018

99

228

0,43

3.

Максим ШАЦКИХ

2009-2009

97

215

0,45

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

83

172

0,48

5.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

98

0,62

6.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017-2021

60

123

0,49

7.

Олег ГУСЕВ

2004-2018

58

296

0,20

8.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2013

57

178

0,32

9.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2008

51

224

0,23

10..

ДИОГО РИНКОН

2003-2008

46

129

0,36

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 25.04.2021 21:45
    +1
    Леоненко посунься)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.04.2021 21:45
    +1
    Леоненко посунься)
    Ссылка
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