КУРЬЕЗ ДНЯ. Гречишкин ударом с пенальти прошил сетку ворот Шахтера

В матче двадцать третьего тура чемпионата Украины «Александрия» неожиданно обыграла «Шахтер» (2:0).



Первый гол с пенальти в концовке первого тайма забил Дмитрий Гречишкин. Одиннадцатиметровый был назначен после подсказки VAR, Сергей Бойко даже ходил пересматривать повтор.



Самое забавное в этом эпизоде случилось, что Гречишкин уже пробивал. Удар вышел довольно сильным и нижнее крепление сетки, вероятно, не выдержало. В итоге получилось, что мяч прошил сетку насквозь, а такое на высоком уровне не часто увидишь.