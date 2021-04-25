КУРЬЕЗ ДНЯ. Гречишкин ударом с пенальти прошил сетку ворот Шахтера

Кто-то получит строгий выговор

  • 25.04.2021 20:27
  • 8472 просмотра
  • 10 комментариев
КУРЬЕЗ ДНЯ. Гречишкин ударом с пенальти прошил сетку ворот Шахтера
© ФК Александрия. Дмитрий Гречишкин

В матче двадцать третьего тура чемпионата Украины «Александрия» неожиданно обыграла «Шахтер» (2:0).
 
Первый гол с пенальти в концовке первого тайма забил Дмитрий Гречишкин. Одиннадцатиметровый был назначен после подсказки VAR, Сергей Бойко даже ходил пересматривать повтор.
 
Самое забавное в этом эпизоде случилось, что Гречишкин уже пробивал. Удар вышел довольно сильным и нижнее крепление сетки, вероятно, не выдержало. В итоге получилось, что мяч прошил сетку насквозь, а такое на высоком уровне не часто увидишь.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 25.04.2021 21:33
    +4
    С этого момента Шахтер получает статус "дырявых"
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 25.04.2021 21:32
    -1
    Хотел написать что левое пенальти, но потом увидел руку...
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 20:52
    +1
    Bosh1908, 25.04.2021 20:50
    Нагнули і трахнули чємпіона.
    бывшего не до чемпиона
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 25.04.2021 20:50
    -2
    Там стадион поле и ворота отстой
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 25.04.2021 20:50
    +2
    Нагнули і трахнули чємпіона.
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 25.04.2021 20:46
    +2
    Как говорится - поимели во все щели
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 25.04.2021 20:45
    -6
    А за что пенальти-то?
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 25.04.2021 20:43
    -1
    Гречишкин и Кисслинг теперь могут дружить семьями
    И тот, и другой очень классно умеют находить дыры в сетке ворот
    https://www.youtube.com/watch?v=T3CLrTOcDa0 – видео знаменитого эпизода 8-летней давности
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 20:41
    +1
    отверстие в бомжацких воротах--65-40
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 20:32
    +2
    у бомжей с сайта пердаки порвало--у не до барселоны--сетку
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 25.04.2021 21:33
    +4
    С этого момента Шахтер получает статус "дырявых"
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 25.04.2021 20:50
    +2
    Нагнули і трахнули чємпіона.
    Ссылка
    Gayka Loveforever
    online
      Gayka Loveforever, 25.04.2021 20:46
    +2
    Как говорится - поимели во все щели
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 20:32
    +2
    у бомжей с сайта пердаки порвало--у не до барселоны--сетку
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 20:52
    +1
    Bosh1908, 25.04.2021 20:50
    Нагнули і трахнули чємпіона.
    бывшего не до чемпиона
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 20:41
    +1
    отверстие в бомжацких воротах--65-40
    Ссылка
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