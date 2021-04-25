КУРЬЕЗ ДНЯ. Гречишкин ударом с пенальти прошил сетку ворот Шахтера

В матче двадцать третьего тура чемпионата Украины «Александрия» неожиданно обыграла «Шахтер» (2:0).
Первый гол с пенальти в концовке первого тайма забил Дмитрий Гречишкин. Одиннадцатиметровый был назначен после подсказки VAR, Сергей Бойко даже ходил пересматривать повтор.
Самое забавное в этом эпизоде случилось, что Гречишкин уже пробивал. Удар вышел довольно сильным и нижнее крепление сетки, вероятно, не выдержало. В итоге получилось, что мяч прошил сетку насквозь, а такое на высоком уровне не часто увидишь.
Источник — Sport.ua
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И тот, и другой очень классно умеют находить дыры в сетке ворот
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