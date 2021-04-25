Игорь СУРКИС – команде: «Вы поверили в Луческу! Гуляем и празднуем!»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил команду с победой в чемпионате Украины:

«Мистер правильно сказал, раньше я говорил чаще. Если Вы помните, когда я представлял вам нового тренера, я сказал: если вы с этим главным тренером не выиграете, тогда уже надо будет просто опускать руки.

Слава Богу, что вы в него поверили, и самое главное – он поверил в вас. Он поднял команду до такого уровня, что многие из вас даже не понимают, до какой высоты.

Но я хочу, чтобы вы не останавливались. У нас еще есть три игры, и чтобы вы их сыграли как чемпионы. Еще раз всех нас поздравляю. Гуляем и празднуем!»

В этот момент кто-то выкрикнул: «Завтра на тренировку!», и все засмеялись.