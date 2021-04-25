Игорь СУРКИС – команде: «Вы поверили в Луческу! Гуляем и празднуем!»

Президент «Динамо» прокомментировал победу в чемпионате Украины

  • 25.04.2021 20:23
  • 8201 просмотр
  • 5 комментариев
Игорь СУРКИС – команде: «Вы поверили в Луческу! Гуляем и празднуем!»
© Профутбол. Мирча Луческу и Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил команду с победой в чемпионате Украины:

«Мистер правильно сказал, раньше я говорил чаще. Если Вы помните, когда я представлял вам нового тренера, я сказал: если вы с этим главным тренером не выиграете, тогда уже надо будет просто опускать руки.

Слава Богу, что вы в него поверили, и самое главное – он поверил в вас. Он поднял команду до такого уровня, что многие из вас даже не понимают, до какой высоты.

Но я хочу, чтобы вы не останавливались. У нас еще есть три игры, и чтобы вы их сыграли как чемпионы. Еще раз всех нас поздравляю. Гуляем и празднуем!»

В этот момент кто-то выкрикнул: «Завтра на тренировку!», и все засмеялись.

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Источник — ПроФутбол

(39 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 21:16
    +1
    Odin, 25.04.2021 21:04
    Продлевал, а потом ставил на роль Спасителя Миху )))
    «Гуляйте покидьки, це ваше свято»
    Не, ну Михайличенко внедрял хорошую физподготовку, которой в том числе сейчас пользуется румын. Просто он не руководитель, его нервы передавались игрокам. А что Хацкевич внедрял, я затрудняюсь ответить.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.04.2021 21:04
    0
    Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:43
    Игореша сам себя на 100 млн евро наипал, пролетая 3 года мимо ЛЧ. Каждая собака в стране знала чем закончится назначение Хацкевича, а он его еще и продлевал
    Классного тренера надо было искать, сразу после Лобановского
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 25.04.2021 21:04
    -2
    Продлевал, а потом ставил на роль Спасителя Миху )))
    «Гуляйте покидьки, це ваше свято»
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:43
    +11
    Игореша сам себя на 100 млн евро наипал, пролетая 3 года мимо ЛЧ. Каждая собака в стране знала чем закончится назначение Хацкевича, а он его еще и продлевал
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:38
    +7
    Нах ты назначал тренеров, в которых не верили игроки?!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:43
    +11
    Игореша сам себя на 100 млн евро наипал, пролетая 3 года мимо ЛЧ. Каждая собака в стране знала чем закончится назначение Хацкевича, а он его еще и продлевал
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:38
    +7
    Нах ты назначал тренеров, в которых не верили игроки?!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.04.2021 21:16
    +1
    Odin, 25.04.2021 21:04
    Продлевал, а потом ставил на роль Спасителя Миху )))
    «Гуляйте покидьки, це ваше свято»
    Не, ну Михайличенко внедрял хорошую физподготовку, которой в том числе сейчас пользуется румын. Просто он не руководитель, его нервы передавались игрокам. А что Хацкевич внедрял, я затрудняюсь ответить.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.04.2021 21:04
    0
    Ёкарный Бабай, 25.04.2021 20:43
    Игореша сам себя на 100 млн евро наипал, пролетая 3 года мимо ЛЧ. Каждая собака в стране знала чем закончится назначение Хацкевича, а он его еще и продлевал
    Классного тренера надо было искать, сразу после Лобановского
    Ссылка
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