Игорь СУРКИС – команде: «Вы поверили в Луческу! Гуляем и празднуем!»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил команду с победой в чемпионате Украины:
«Мистер правильно сказал, раньше я говорил чаще. Если Вы помните, когда я представлял вам нового тренера, я сказал: если вы с этим главным тренером не выиграете, тогда уже надо будет просто опускать руки.
Слава Богу, что вы в него поверили, и самое главное – он поверил в вас. Он поднял команду до такого уровня, что многие из вас даже не понимают, до какой высоты.
Но я хочу, чтобы вы не останавливались. У нас еще есть три игры, и чтобы вы их сыграли как чемпионы. Еще раз всех нас поздравляю. Гуляем и празднуем!»
В этот момент кто-то выкрикнул: «Завтра на тренировку!», и все засмеялись.
Источник — ПроФутбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
«Гуляйте покидьки, це ваше свято»
«Гуляйте покидьки, це ваше свято»
«Гуляйте покидьки, це ваше свято»
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.