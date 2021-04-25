Оценки матча Динамо – Ингулец. Цыганков стал героем чемпионской встречи

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 23-го тура УПЛ «Динамо» – «Ингулец» (5:0).

Наиболее высокую оценку за игру (7.5) получил вингер киевского клуба Виктор Цыганков, забивший два гола. Сразу несколько футболистов получили по 7 баллов ровно, в том числе и оба центральных защитника киевлян, которые расписались в воротах соперников.

Оценки за матч «Динамо» – «Ингулец» (5:0).

Замены «Динамо»: Караваев - 6,0; Андриевский - 6,0; Шепелев - 6,0; Родригеш - 6,5; Гармаш - 6,0.

Замены «Ингульца»: Коваленко - 5,5; Ситчинава - 5,5; Щедрый - 5,5; Плохотнюк - б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.