Степаненко провел 300-й матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Александрией» (0:2) стал 300-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины. Он стал 35-м футболистом, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 219 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер» и 81 - за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года началась его карьера в элитном дивизионе.

Между тем юбилейную игру Тарас провел в 31 год 260 дней, став одним из самых молодых новичков «Клуба 300». Однако на три сотни матчей ему понадобилось не так уж мало времени - 14 лет 52 дня. Среди полевых игроков более долгим путь был только у шести гвардейцев.

Юбилейные матчи Тараса Степаненко в чемпионатах Украины

Матч Дата Клуб Степаненко Соперник Счет 1-й 04.03.2007 Металлург З Динамо (г) 1:3 50-й 14.11.2008 Металлург З Черноморец (д) 1:3 100-й 27.11.2011 Шахтер Карпаты (г) 5:0 150-й 09.11.2014 Шахтер Днепр (д) 0:0 200-й 12.03.2017 Шахтер Заря (г) 2:1 250-й 25.02.2019 Шахтер Александрия (д) 2:0 300-й 25.04.2021 Шахтер Александрия (г) 0:2:

Самые молодые новички «Клуба 300»

Возраст Игрок Дата Дата рождения 300-го матча 30 лет 266 дней Олег ШЕЛАЕВ 05.11.1976 29.07.2007 30 лет 268 дней Александр ГЛАДКИЙ 24.08.1987 19.05.2018 31 год 97 дней Сергей ШИЩЕНКО 13.01.1976 21.04.2007 31 год 194 дня Валентин ПОЛТАВЕЦ 18.04.1975 29.10.2006 31 год 212 дней Вячеслав ЧЕЧЕР 15.12.1980 14.07.2012 31 год 257 дней Андрей КИРЛИК 21.11.1974 05.08.2006 31 год 260 дней Тарас СТЕПАНЕНКО 08.08.1989 25.04.2021 31 год 300 дней Андрей ВОРОБЕЙ 29.11.1978 25.09.2010 31 год 365 дней Сергей ЗАКАРЛЮКА 17.08.1976 16.08.2008 32 года 114 дней Александр ЗОТОВ 23.02.1975 17.06.2007

Самый долгий путь в «Клуб 300» среди полевых игроков