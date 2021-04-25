Степаненко провел 300-й матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Александрией» (0:2) стал 300-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины. Он стал 35-м футболистом, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 219 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер» и 81 - за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года началась его карьера в элитном дивизионе.
Между тем юбилейную игру Тарас провел в 31 год 260 дней, став одним из самых молодых новичков «Клуба 300». Однако на три сотни матчей ему понадобилось не так уж мало времени - 14 лет 52 дня. Среди полевых игроков более долгим путь был только у шести гвардейцев.
Юбилейные матчи Тараса Степаненко в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Степаненко
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
04.03.2007
|
Металлург З
|
Динамо (г)
|
1:3
|
50-й
|
14.11.2008
|
Металлург З
|
Черноморец (д)
|
1:3
|
100-й
|
27.11.2011
|
Шахтер
|
Карпаты (г)
|
5:0
|
150-й
|
09.11.2014
|
Шахтер
|
Днепр (д)
|
0:0
|
200-й
|
12.03.2017
|
Шахтер
|
Заря (г)
|
2:1
|
250-й
|
25.02.2019
|
Шахтер
|
Александрия (д)
|
2:0
|
300-й
|
25.04.2021
|
Шахтер
|
Александрия (г)
|
0:2:
Самые молодые новички «Клуба 300»
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Дата
|
|
|
рождения
|
300-го матча
|
30 лет 266 дней
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
05.11.1976
|
29.07.2007
|
30 лет 268 дней
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
24.08.1987
|
19.05.2018
|
31 год 97 дней
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
13.01.1976
|
21.04.2007
|
31 год 194 дня
|
Валентин ПОЛТАВЕЦ
|
18.04.1975
|
29.10.2006
|
31 год 212 дней
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
15.12.1980
|
14.07.2012
|
31 год 257 дней
|
Андрей КИРЛИК
|
21.11.1974
|
05.08.2006
|
31 год 260 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
08.08.1989
|
25.04.2021
|
31 год 300 дней
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
29.11.1978
|
25.09.2010
|
31 год 365 дней
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
17.08.1976
|
16.08.2008
|
32 года 114 дней
|
Александр ЗОТОВ
|
23.02.1975
|
17.06.2007
Самый долгий путь в «Клуб 300» среди полевых игроков
|
Время
|
Игрок
|
Дата
|
Дата
|
|
|
1-го матча
|
300-го матча
|
16 лет 253 дня
|
Павел РЕБЕНОК
|
25.07.2004
|
04.04.2021
|
16 лет 127 дней
|
Владимир ПОЛЕВОЙ
|
14.03.2004
|
19.07.2020
|
16 лет 57 дней
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
31.08.1997
|
27.10.2013
|
16 лет 9 дней
|
Владислав ВАЩУК
|
25.09.1993
|
04.10.2009
|
14 лет 153 дня
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
16.03.1994
|
16.08.2008
|
14 лет 128 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
07.11.1999
|
15.03.2014
|
14 лет 52 дня
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
04.03.2007
|
25.04.2021
|
13 лет 305 дней
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
20.06.1993
|
21.04.2007
|
13 лет 298 дней
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
25.07.2004
|
19.05.2018
|
13 лет 251 день
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
20.11.1993
|
29.07.2007
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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