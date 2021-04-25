Степаненко провел 300-й матч в чемпионатах Украины

31-летний полузащитник «Шахтера» стал одним из самых молодых новичков «Клуба 300»

  • 25.04.2021 19:48
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Степаненко провел 300-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Шахтер

Поединок с «Александрией» (0:2) стал 300-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины. Он стал 35-м футболистом, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 219 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер» и 81 - за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года началась его карьера в элитном дивизионе.

Между тем юбилейную игру Тарас провел в 31 год 260 дней, став одним из самых молодых новичков «Клуба 300». Однако на три сотни матчей ему понадобилось не так уж мало времени - 14 лет 52 дня. Среди полевых игроков более долгим путь был только у шести гвардейцев.

Юбилейные матчи Тараса Степаненко в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Степаненко

Соперник

Счет

1-й

04.03.2007

Металлург З

Динамо (г)

1:3

50-й

14.11.2008

Металлург З

Черноморец (д)

1:3

100-й

27.11.2011

Шахтер

Карпаты (г)

5:0

150-й

09.11.2014

Шахтер

Днепр (д)

0:0

200-й

12.03.2017

Шахтер

Заря (г)

2:1

250-й

25.02.2019

Шахтер

Александрия (д)

2:0

300-й

25.04.2021

Шахтер

Александрия (г)

0:2:

Самые молодые новички «Клуба 300»

Возраст

Игрок

Дата

Дата

 

 

рождения

300-го матча

30 лет 266 дней

Олег ШЕЛАЕВ

05.11.1976

29.07.2007

30 лет 268 дней

Александр ГЛАДКИЙ

24.08.1987

19.05.2018

31 год 97 дней

Сергей ШИЩЕНКО

13.01.1976

21.04.2007

31 год 194 дня

Валентин ПОЛТАВЕЦ

18.04.1975

29.10.2006

31 год 212 дней

Вячеслав ЧЕЧЕР

15.12.1980

14.07.2012

31 год 257 дней

Андрей КИРЛИК

21.11.1974

05.08.2006

31 год 260 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

08.08.1989

25.04.2021

31 год 300 дней

Андрей ВОРОБЕЙ

29.11.1978

25.09.2010

31 год 365 дней

Сергей ЗАКАРЛЮКА

17.08.1976

16.08.2008

32 года 114 дней

Александр ЗОТОВ

23.02.1975

17.06.2007

Самый долгий путь в «Клуб 300» среди полевых игроков

Время 

Игрок

Дата

Дата

 

 

1-го матча

300-го матча

16 лет 253 дня 

Павел РЕБЕНОК

25.07.2004

04.04.2021

16 лет 127 дней

Владимир ПОЛЕВОЙ

14.03.2004

19.07.2020

16 лет 57 дней

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

31.08.1997

27.10.2013

16 лет 9 дней

Владислав ВАЩУК

25.09.1993

04.10.2009

14 лет 153 дня

Сергей ЗАКАРЛЮКА

16.03.1994

16.08.2008

14 лет 128 дней

Руслан РОТАНЬ

07.11.1999

15.03.2014

14 лет 52 дня

Тарас СТЕПАНЕНКО

04.03.2007

25.04.2021

13 лет 305 дней

Сергей ШИЩЕНКО

20.06.1993

21.04.2007

13 лет 298 дней

Александр ГЛАДКИЙ

25.07.2004

19.05.2018

13 лет 251 день

Олег ШЕЛАЕВ

20.11.1993

29.07.2007
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 25.04.2021 20:06
    +4
    На уровне Я за то, чтобы он еще 300 выдал за ржавых
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 25.04.2021 20:06
    +4
    На уровне Я за то, чтобы он еще 300 выдал за ржавых
    Ссылка
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