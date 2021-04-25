Денис ПОПОВ: «Эта медаль – одна из самых значимых в моей жизни»

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал победу команды в чемпионате Украины:
– Денис, как чемпионская медаль? Проверял? Золотая?
– Наверное, не золотая, но одна из самых значимых в моей жизни.
– Что сейчас на душе?
– Пока еще не осознали, только матч закончился. Мы показали сегодня хорошую игру, я считаю, и поставили жирную точку. Команда радуется.
– «Динамо» было заряжено весь матч. Что говорил Луческу перед игрой?
– Тренер говорил, что «Ингулец», как и «Агробизнес», – неуступчивая команда, что будет тяжело. Настраивал, чтобы мы не расслабляться и закончить дело. Хорошо, что ребята восприняли это всерьез.
– Кому посвятите чемпионство?
– Всему клубу, всей команде. Мы это заслужили. Мы на протяжении всего сезона боролись от матча к матчу, шли вместе. Были трудности в Европе, были удачные и неудачные игры в этом сезоне. У нас еще впереди Кубок Украины, нужно поставить еще одну точку. И тогда можно считать сезон хорошим.
Источник — ПроФутбол
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