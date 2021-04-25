Забарный вошел в пятерку самых молодых бомбардиров Динамо в УПЛ

В матче с «Ингульцом» (5:0) голевой счет в чемпионатах Украины открыл Илья Забарный. Он стал 8-м игроком «Динамо», отличившимся в УПЛ в 18-лет. Причем в более юном возрасте поражали ворота соперников в элитном дивизионе только четыре динамовца: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Артем Милевский и Андрей Ярмоленко.

Кроме того, Забарный стал первым игроком киевлян 2002 г.р., забившим в УПЛ.

Самые молодые бомбардиры «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Первый гол Соперник Счет 18 лет 40 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 01.12.1994 Днепр (д) 4:2 18 лет 135 дней Сергей РЕБРОВ 16.10.1992 Кривбасс (д) 1:1 18 лет 141 день Артем МИЛЕВСКИЙ 02.06.2003 Таврия (д) 4:1 18 лет 201 день Андрей ЯРМОЛЕНКО 11.05.2008 Ворскла (д) 2:1 18 лет 236 дней Илья ЗАБАРНЫЙ 25.04.2021 Ингулец (д) 5:0 18 лет 273 дня Артем КРАВЕЦ 02.03.2008 Днепр (г) 4:0 18 лет 314 дней Виктор ЦЫГАНКОВ 24.09.2016 Олимпик (г) 4:0 18 лет 335 дней Роман ЗОЗУЛЯ 17.10.2008 Заря (д) 5:0 19 лет 5 дней Виталий ЛИСИЦКИЙ 21.04.2001 Нива Т (д) 6:0 19 лет 179 дней Николай ШАПАРЕНКО 01.04.2018 Мариуполь (г) 3:2

Игроки «Динамо» 1992-2002 г.р., которые первыми забивали в чемпионатах Украины

Год рождения Игрок Дата Соперник Счет 1992 ДУДУ 23.10.2011 Заря (д) 6:1 1993 Владислав КАЛИТВИНЦЕВ 27.04.2014 Металлург Д (г) 1:2 1994 Дерлис ГОНСАЛЕС 04.10.2015 Ворскла (г) 4:0 1995 Евгений ЧУМАК 01.03.2015 Металлист (д) 3:0 1996 Артем БЕСЕДИН 29.10.2016 Карпаты (д) 4:1 1997 Виктор ЦЫГАНКОВ 24.09.2016 Олимпик (г) 4:0 1998 Николай ШАПАРЕНКО 01.04.2018 Мариуполь (г) 3:2 1999 Виталий МИКОЛЕНКО 20.10.2019 Александрия (д) 1:0 2000 Владислав СУПРЯГА 21.08.2020 Олимпик (г) 4:1 2002 Илья ЗАБАРНЫЙ 25.01.2021 Ингулец (д) 5:0

Игроки «Динамо» 2001 г.р. в чемпионатах Украины еще не забивали.