Забарный вошел в пятерку самых молодых бомбардиров Динамо в УПЛ

18-летний защитник стал первым игроком 2002 г.р., забившим за киевлян в чемпионатах Украины

  • 25.04.2021 19:14
  • 1387 просмотров
  • 1 комментарий
Забарный вошел в пятерку самых молодых бомбардиров Динамо в УПЛ
© ФК Динамо

В матче с «Ингульцом» (5:0) голевой счет в чемпионатах Украины открыл Илья Забарный. Он стал 8-м игроком «Динамо», отличившимся в УПЛ в 18-лет. Причем в более юном возрасте поражали ворота соперников в элитном дивизионе только четыре динамовца: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Артем Милевский и Андрей Ярмоленко.

Кроме того, Забарный стал первым игроком киевлян 2002 г.р., забившим в УПЛ.

Самые молодые бомбардиры «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Первый гол

Соперник

Счет

18 лет 40 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

01.12.1994

Днепр (д)

4:2

18 лет 135 дней

Сергей РЕБРОВ

16.10.1992

Кривбасс (д)

1:1

18 лет 141 день

Артем МИЛЕВСКИЙ

02.06.2003

Таврия (д)

4:1

18 лет 201 день

Андрей ЯРМОЛЕНКО

11.05.2008

Ворскла (д)

2:1

18 лет 236 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

25.04.2021

Ингулец (д)

5:0

18 лет 273 дня

Артем КРАВЕЦ

02.03.2008

Днепр (г)

4:0

18 лет 314 дней

Виктор ЦЫГАНКОВ

24.09.2016

Олимпик (г)

4:0

18 лет 335 дней

Роман ЗОЗУЛЯ

17.10.2008

Заря (д)

5:0

19 лет 5 дней

Виталий ЛИСИЦКИЙ

21.04.2001

Нива Т (д)

6:0

19 лет 179 дней

Николай ШАПАРЕНКО

01.04.2018

Мариуполь (г)

3:2

Игроки «Динамо» 1992-2002 г.р., которые первыми забивали в чемпионатах Украины

Год рождения

Игрок

Дата

Соперник

Счет

1992

ДУДУ

23.10.2011

Заря (д)

6:1

1993

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ

27.04.2014

Металлург Д (г)

1:2

1994

Дерлис ГОНСАЛЕС

04.10.2015

Ворскла (г)

4:0

1995

Евгений ЧУМАК

01.03.2015

Металлист (д)

3:0

1996

Артем БЕСЕДИН

29.10.2016

Карпаты (д)

4:1

1997

Виктор ЦЫГАНКОВ

24.09.2016

Олимпик (г)

4:0

1998

Николай ШАПАРЕНКО

01.04.2018

Мариуполь (г)

3:2

1999

Виталий МИКОЛЕНКО

20.10.2019

Александрия (д)

1:0

2000

Владислав СУПРЯГА

21.08.2020

Олимпик (г)

4:1

2002

Илья ЗАБАРНЫЙ

25.01.2021

Ингулец (д)

5:0

Игроки «Динамо» 2001 г.р. в чемпионатах Украины еще не забивали.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 25.04.2021 19:57
    0
    Гарна компанія!
    І Забарний там єдиний гравець-оборонець
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 25.04.2021 19:57
    0
    Гарна компанія!
    І Забарний там єдиний гравець-оборонець
    Ссылка
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