Забарный вошел в пятерку самых молодых бомбардиров Динамо в УПЛ

В матче с «Ингульцом» (5:0) голевой счет в чемпионатах Украины открыл Илья Забарный. Он стал 8-м игроком «Динамо», отличившимся в УПЛ в 18-лет. Причем в более юном возрасте поражали ворота соперников в элитном дивизионе только четыре динамовца: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Артем Милевский и Андрей Ярмоленко.
Кроме того, Забарный стал первым игроком киевлян 2002 г.р., забившим в УПЛ.
Самые молодые бомбардиры «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Первый гол
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 40 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
01.12.1994
|
Днепр (д)
|
4:2
|
18 лет 135 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
16.10.1992
|
Кривбасс (д)
|
1:1
|
18 лет 141 день
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
02.06.2003
|
Таврия (д)
|
4:1
|
18 лет 201 день
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
11.05.2008
|
Ворскла (д)
|
2:1
|
18 лет 236 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
25.04.2021
|
Ингулец (д)
|
5:0
|
18 лет 273 дня
|
Артем КРАВЕЦ
|
02.03.2008
|
Днепр (г)
|
4:0
|
18 лет 314 дней
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
24.09.2016
|
Олимпик (г)
|
4:0
|
18 лет 335 дней
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
17.10.2008
|
Заря (д)
|
5:0
|
19 лет 5 дней
|
Виталий ЛИСИЦКИЙ
|
21.04.2001
|
Нива Т (д)
|
6:0
|
19 лет 179 дней
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
01.04.2018
|
Мариуполь (г)
|
3:2
Игроки «Динамо» 1992-2002 г.р., которые первыми забивали в чемпионатах Украины
|
Год рождения
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1992
|
ДУДУ
|
23.10.2011
|
Заря (д)
|
6:1
|
1993
|
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ
|
27.04.2014
|
Металлург Д (г)
|
1:2
|
1994
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
04.10.2015
|
Ворскла (г)
|
4:0
|
1995
|
Евгений ЧУМАК
|
01.03.2015
|
Металлист (д)
|
3:0
|
1996
|
Артем БЕСЕДИН
|
29.10.2016
|
Карпаты (д)
|
4:1
|
1997
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
24.09.2016
|
Олимпик (г)
|
4:0
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
01.04.2018
|
Мариуполь (г)
|
3:2
|
1999
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
20.10.2019
|
Александрия (д)
|
1:0
|
2000
|
Владислав СУПРЯГА
|
21.08.2020
|
Олимпик (г)
|
4:1
|
2002
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
25.01.2021
|
Ингулец (д)
|
5:0
Игроки «Динамо» 2001 г.р. в чемпионатах Украины еще не забивали.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
І Забарний там єдиний гравець-оборонець
І Забарний там єдиний гравець-оборонець
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.