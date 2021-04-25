Динамо 16-й раз завоевало чемпионское звание

Разгромив «Ингулец» (5:0), «Динамо» стало недосягаемо для «Шахтера» и завоевало 16-й чемпионский титул, причем в 12-й раз досрочно. В трех случаях киевляне бронировали первое место за один и два тура до финиша, а в шести, как и ныне, - за три. К слову, всего второй раз в истории имя чемпиона определилось уже в апреле. При этом бело-синие всего на день «отстали» от своего рекорда 5-летней давности.
Голевой почин в матче с желто-красными положил 18-летний Илья Забарный, ставший четвертым защитником динамовцев после Сергея Беженара, Андрея Несмачного и Домагоя Виды, забившим «золотой» мяч.
Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы «Динамо»
|
Дата
|
Тур
|
Соперник
|
«Золотой» гол
|
Минута
|
Счет
|
20.06.1993
|
30-й
|
Кремень (г)
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
36' (2:0)
|
4:1
|
11.06.1994
|
32-й*
|
Металлург З (г)
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
70' (1:0)
|
1:0
|
15.06.1995
|
32-й*
|
Николаев (г)
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
4' (1:0)
|
4:0
|
13.06.1996
|
33-й*
|
Нива Т (д)
|
Виталий КОСОВСКИЙ
|
12' (1:0)
|
2:0
|
30.05.1997
|
27-й
|
Звезда (д)
|
Сергей БЕЖЕНАР
|
34' (1:1)
|
6:1
|
12.06.1998
|
29-й
|
Звезда (д)
|
Каха КАЛАДЗЕ
|
24' (1:0)
|
4:1
|
27.05.1999
|
27-й
|
ЦСКА (г)
|
Андрей ГУСИН
|
27' (1:0)
|
4:0
|
04.06.2000
|
27-й
|
Карпаты (г)
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
64' (2:2)
|
3:2
|
19.06.2001
|
26-й**
|
Днепр (д)
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
85' (2:1)
|
2:1
|
18.06.2003
|
30-й
|
Металлист (д)
|
Максим ШАЦКИХ
|
20' (2:0)
|
4:2
|
19.06.2004
|
30-й
|
Волынь (г)
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
29' (1:0)
|
2:0
|
10.06.2007
|
29-й
|
Карпаты (д)
|
ДИОГО РИНКОН
|
27' (1:1)
|
3:1
|
10.05.2009
|
27-й
|
Таврия (д)
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
75' (2:2)
|
3:2
|
17.05.2015
|
24-й**
|
Днепр (д)
|
Домагой ВИДА
|
84' (1:0)
|
1:0
|
24.04.2016
|
23-й**
|
Ворскла (д)
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
36' (1:0)
|
1:0
|
25.04.2021
|
23-й**
|
Ингулец (д)
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
4' (1:0)
|
5:0
* в чемпионате играло 18 команд; ** в чемпионате играло 14 команд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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