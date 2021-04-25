Динамо 16-й раз завоевало чемпионское звание

Разгромив «Ингулец» (5:0), «Динамо» стало недосягаемо для «Шахтера» и завоевало 16-й чемпионский титул, причем в 12-й раз досрочно. В трех случаях киевляне бронировали первое место за один и два тура до финиша, а в шести, как и ныне, - за три. К слову, всего второй раз в истории имя чемпиона определилось уже в апреле. При этом бело-синие всего на день «отстали» от своего рекорда 5-летней давности.

Голевой почин в матче с желто-красными положил 18-летний Илья Забарный, ставший четвертым защитником динамовцев после Сергея Беженара, Андрея Несмачного и Домагоя Виды, забившим «золотой» мяч.

Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы «Динамо»

Дата Тур Соперник «Золотой» гол Минута Счет 20.06.1993 30-й Кремень (г) Виктор ЛЕОНЕНКО 36' (2:0) 4:1 11.06.1994 32-й* Металлург З (г) Виктор ЛЕОНЕНКО 70' (1:0) 1:0 15.06.1995 32-й* Николаев (г) Сергей СКАЧЕНКО 4' (1:0) 4:0 13.06.1996 33-й* Нива Т (д) Виталий КОСОВСКИЙ 12' (1:0) 2:0 30.05.1997 27-й Звезда (д) Сергей БЕЖЕНАР 34' (1:1) 6:1 12.06.1998 29-й Звезда (д) Каха КАЛАДЗЕ 24' (1:0) 4:1 27.05.1999 27-й ЦСКА (г) Андрей ГУСИН 27' (1:0) 4:0 04.06.2000 27-й Карпаты (г) Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ 64' (2:2) 3:2 19.06.2001 26-й** Днепр (д) Александр МЕЛАЩЕНКО 85' (2:1) 2:1 18.06.2003 30-й Металлист (д) Максим ШАЦКИХ 20' (2:0) 4:2 19.06.2004 30-й Волынь (г) Флорин ЧЕРНАТ 29' (1:0) 2:0 10.06.2007 29-й Карпаты (д) ДИОГО РИНКОН 27' (1:1) 3:1 10.05.2009 27-й Таврия (д) Андрей НЕСМАЧНЫЙ 75' (2:2) 3:2 17.05.2015 24-й** Днепр (д) Домагой ВИДА 84' (1:0) 1:0 24.04.2016 23-й** Ворскла (д) ЖУНИОР МОРАЕС 36' (1:0) 1:0 25.04.2021 23-й** Ингулец (д) Илья ЗАБАРНЫЙ 4' (1:0) 5:0

* в чемпионате играло 18 команд; ** в чемпионате играло 14 команд.