Динамо 16-й раз завоевало чемпионское звание

Автором «золотого» гола киевлян стал Илья Забарный

  • 25.04.2021 19:04
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Динамо 16-й раз завоевало чемпионское звание
© ФК Динамо

Разгромив «Ингулец» (5:0), «Динамо» стало недосягаемо для «Шахтера» и завоевало 16-й чемпионский титул, причем в 12-й раз досрочно. В трех случаях киевляне бронировали первое место за один и два тура до финиша, а в шести, как и ныне, - за три. К слову, всего второй раз в истории имя чемпиона определилось уже в апреле. При этом бело-синие всего на день «отстали» от своего рекорда 5-летней давности.

Голевой почин в матче с желто-красными положил 18-летний Илья Забарный, ставший четвертым защитником динамовцев после Сергея Беженара, Андрея Несмачного и Домагоя Виды, забившим «золотой» мяч.

Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы «Динамо»

Дата

Тур

Соперник

 «Золотой» гол

Минута

Счет

20.06.1993

30-й

Кремень (г)

Виктор ЛЕОНЕНКО

36' (2:0)

4:1

11.06.1994

32-й*

Металлург З (г)

Виктор ЛЕОНЕНКО

70' (1:0)

1:0

15.06.1995

32-й*

Николаев (г)

Сергей СКАЧЕНКО

4' (1:0)

4:0

13.06.1996

33-й*

Нива Т (д)

Виталий КОСОВСКИЙ

12' (1:0)

2:0

30.05.1997

27-й

Звезда (д)

Сергей БЕЖЕНАР

34' (1:1)

6:1

12.06.1998

29-й

Звезда (д)

Каха КАЛАДЗЕ

24' (1:0)

4:1

27.05.1999

27-й

ЦСКА (г)

Андрей ГУСИН

27' (1:0)

4:0

04.06.2000

27-й

Карпаты (г)

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

64' (2:2)

3:2

19.06.2001

26-й**

Днепр (д)

Александр МЕЛАЩЕНКО

85' (2:1)

2:1

18.06.2003

30-й

Металлист (д)

Максим ШАЦКИХ

20' (2:0)

4:2

19.06.2004

30-й

Волынь (г)

Флорин ЧЕРНАТ

29' (1:0)

2:0

10.06.2007

29-й

Карпаты (д)

ДИОГО РИНКОН

27' (1:1)

3:1

10.05.2009

27-й

Таврия (д)

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

75' (2:2)

3:2

17.05.2015

24-й**

Днепр (д)

Домагой ВИДА

84' (1:0)

1:0

24.04.2016

23-й**

Ворскла (д)

ЖУНИОР МОРАЕС

36' (1:0)

1:0

25.04.2021

23-й**

Ингулец (д)

Илья ЗАБАРНЫЙ

4' (1:0)

5:0

* в чемпионате играло 18 команд; ** в чемпионате играло 14 команд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 19:49
    +1
    БРАВО-ЧЕМПИОНЫ
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 25.04.2021 19:49
    +1
    БРАВО-ЧЕМПИОНЫ
    Ссылка
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