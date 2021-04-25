Артем ФРАНКОВ: «С Бесединым Динамо сильнее, чем без него»

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков поделился мнением двух забитых мячах киевского «Динамо» в матче с «Ингульцом».



«Две Де Пенки: подача Карлоса и чья-то голова.



Не могу не сказать: с Бесединым «Динамо» сильнее, чем без него. Доказано в 2021 году», – написал журналист в своем телеграм-канале.