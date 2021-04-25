Артем ФРАНКОВ: «С Бесединым Динамо сильнее, чем без него»

Известный журналист – о быстрых голах киевлян в ворота «Ингульца»

  • 25.04.2021 17:38
  • 1205 просмотров
  • 3 комментария
Артем ФРАНКОВ: «С Бесединым Динамо сильнее, чем без него»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков поделился мнением двух забитых мячах киевского «Динамо» в матче с «Ингульцом».
 
«Две Де Пенки: подача Карлоса и чья-то голова.
 
Не могу не сказать: с Бесединым «Динамо» сильнее, чем без него. Доказано в 2021 году», – написал журналист в своем телеграм-канале.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.04.2021 18:46
    0
    Rodion Manko, 25.04.2021 18:13
    Деревянное бревно-буратино с грацией паралитика танцующего румбу. Если Это - нападающий, то я Йохан Кройф. Пока в Динамо не будет нормального форварда, а будут Русины, Супряги и Беседины возрождения команды ждать не стгит.
    І відразу купа мінусів. Якось раніше не думав, що у нас тут такі всі неадеквати, Хоча стадний ефект дуже притаманний нашому народу. Сьогодні все вийшло - і гіп-гоп-ура, всі верещать від радості, а завтра ЦЕЙ ЖЕ НАРОД буде у відчаї, бо грати тут нема кому... А між тим думка прл відсутність нормальних форвардів слушна і навіть дуже. Я не розумію. як можна мінусувати, коли пишуть про ущербність Супряг, ще більше Русиних і, взагалі ужас, Бєсєдіних. Ви тішитеся, що "Динамо" їх вистачило для чемпіонства? Ну да, якщо для вас це - верх мрій, тоді так. Але пригадайте Європу останні роки. Це ж не гра, а униле г... Забивати нема кому просто взагалі. Ви мене вибачте, але мінусувати чоловіка, який критикує Бєсєдіна... Я, прмиіром, і досі вважаю, що "Динамо" в Європі знову нічого не світитиме, якщо не запасуться нормальними форвардами, і то бажано не одним. А ви мінусуйте, почекаємо Європи
    Ссылка
    Rodion Manko
    online
      Rodion Manko, 25.04.2021 18:13
    -2
    Деревянное бревно-буратино с грацией паралитика танцующего румбу. Если Это - нападающий, то я Йохан Кройф. Пока в Динамо не будет нормального форварда, а будут Русины, Супряги и Беседины возрождения команды ждать не стгит.
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 25.04.2021 18:07
    0
    Не знаю, в чем сильнее Динамо с Беседеным, помоему наоборот.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.04.2021 18:46
    0
    Rodion Manko, 25.04.2021 18:13
    Деревянное бревно-буратино с грацией паралитика танцующего румбу. Если Это - нападающий, то я Йохан Кройф. Пока в Динамо не будет нормального форварда, а будут Русины, Супряги и Беседины возрождения команды ждать не стгит.
    І відразу купа мінусів. Якось раніше не думав, що у нас тут такі всі неадеквати, Хоча стадний ефект дуже притаманний нашому народу. Сьогодні все вийшло - і гіп-гоп-ура, всі верещать від радості, а завтра ЦЕЙ ЖЕ НАРОД буде у відчаї, бо грати тут нема кому... А між тим думка прл відсутність нормальних форвардів слушна і навіть дуже. Я не розумію. як можна мінусувати, коли пишуть про ущербність Супряг, ще більше Русиних і, взагалі ужас, Бєсєдіних. Ви тішитеся, що "Динамо" їх вистачило для чемпіонства? Ну да, якщо для вас це - верх мрій, тоді так. Але пригадайте Європу останні роки. Це ж не гра, а униле г... Забивати нема кому просто взагалі. Ви мене вибачте, але мінусувати чоловіка, який критикує Бєсєдіна... Я, прмиіром, і досі вважаю, що "Динамо" в Європі знову нічого не світитиме, якщо не запасуться нормальними форвардами, і то бажано не одним. А ви мінусуйте, почекаємо Європи
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 25.04.2021 18:07
    0
    Не знаю, в чем сильнее Динамо с Беседеным, помоему наоборот.
    Ссылка
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