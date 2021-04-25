Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Говорить о качестве игры не стоит – счет на табло»

Наставник «Олимпика» прокомментировал поражение от «Зари» (1:2)

  • 25.04.2021 16:43
  • 332 просмотра
  • 0 комментариев
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Говорить о качестве игры не стоит – счет на табло»
© ФК Заря. Юрий Каливинцев

Победу луганчанам принес точный удар бывшего форварда «Олимпика» Шахаба Захеди.

«Первый тайм нам не удался. Очень медленно совершали переход из обороны в атаку, соперник начал доминировать. При быстро пропущенных мячах рушится и стратегия, и в принципе, план матча, что произошло сегодня. В перерыве внесли коррективы, стали играть на опережение, появлялись неплохие моменты, но этого нам не хватило для желаемого результата. В профессиональном спорте важен результат – мы его не добились. Говорить о качестве игры, не стоит, самый лучший ее показатель – счет на табло», - сказал Калитвинцев.

После 22-х туров «Олимпик» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего 18 очков.

Отметим, что в среду, 28 апреля, «Олимпик» и «Заря» сыграют перенесенный матч первого круга. Поединок пройдет в Чернигове.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности