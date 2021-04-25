Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Говорить о качестве игры не стоит – счет на табло»

Победу луганчанам принес точный удар бывшего форварда «Олимпика» Шахаба Захеди.

«Первый тайм нам не удался. Очень медленно совершали переход из обороны в атаку, соперник начал доминировать. При быстро пропущенных мячах рушится и стратегия, и в принципе, план матча, что произошло сегодня. В перерыве внесли коррективы, стали играть на опережение, появлялись неплохие моменты, но этого нам не хватило для желаемого результата. В профессиональном спорте важен результат – мы его не добились. Говорить о качестве игры, не стоит, самый лучший ее показатель – счет на табло», - сказал Калитвинцев.

После 22-х туров «Олимпик» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего 18 очков.

Отметим, что в среду, 28 апреля, «Олимпик» и «Заря» сыграют перенесенный матч первого круга. Поединок пройдет в Чернигове.