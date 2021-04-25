Во вторник, 27 апреля, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал Мадрид» примет английский «Челси».
Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Реал Мадрид» – «Челси». Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Реал Мадрид» – «Челси» покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал Мадрид» – «Челси».
Источник — Sport.ua
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