Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я нахожусь в золотом веке и уходить не собираюсь»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что не собирается менять работу даже в случае предложения возглавить один из итальянских клубов.

«Серия А - это чемпионат, который лучше всего развивает возрастных спортсменов. Я имею ввиду таких чемпионов, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери...

Я в свои 75 лет нахожусь в золотом веке, который, как я читал, находится между моими восьмым и седьмым десятками. Но в Киеве и «Динамо» я чувствую себя прекрасно и уходить не собираюсь», - сказал Луческу.

Ранее стало известно, что кричал Луческу ультрас «Динамо» во время конфликта с ними.