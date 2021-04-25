Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я нахожусь в золотом веке и уходить не собираюсь»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что не собирается менять работу даже в случае предложения возглавить один из итальянских клубов.
«Серия А - это чемпионат, который лучше всего развивает возрастных спортсменов. Я имею ввиду таких чемпионов, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери...
Я в свои 75 лет нахожусь в золотом веке, который, как я читал, находится между моими восьмым и седьмым десятками. Но в Киеве и «Динамо» я чувствую себя прекрасно и уходить не собираюсь», - сказал Луческу.
Ранее стало известно, что кричал Луческу ультрас «Динамо» во время конфликта с ними.
Источник — Calciomercato
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Но после случая с Луческу, любой тренер и игрок из структуры ДК может спокойно переходить и играть за ШД, так как Суркисы показали, что можно переманивать даже культовых личностей из ШД.
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Поэтому удивляет, когда болельщики ДК выли касательно Хачериди, Мораеса, Леоненка или Сабо.
Но после случая с Луческу, любой тренер и игрок из структуры ДК может спокойно переходить и играть за ШД, так как Суркисы показали, что можно переманивать даже культовых личностей из ШД.
-
Поэтому удивляет, когда болельщики ДК выли касательно Хачериди, Мораеса, Леоненка или Сабо.
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