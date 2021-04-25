Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я нахожусь в золотом веке и уходить не собираюсь»

Наставник «Динамо» не собирается менять работу

  • 25.04.2021 14:25
  • 3716 просмотров
  • 6 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я нахожусь в золотом веке и уходить не собираюсь»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что не собирается менять работу даже в случае предложения возглавить один из итальянских клубов.

«Серия А - это чемпионат, который лучше всего развивает возрастных спортсменов. Я имею ввиду таких чемпионов, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери...

Я в свои 75 лет нахожусь в золотом веке, который, как я читал, находится между моими восьмым и седьмым десятками. Но в Киеве и «Динамо» я чувствую себя прекрасно и уходить не собираюсь», - сказал Луческу.

Ранее стало известно, что кричал Луческу ультрас «Динамо» во время конфликта с ними.

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Источник — Calciomercato

(25 голосов)

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Комментарии
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 25.04.2021 15:25
    +4
    ну, якщо ЧМ@кs_6666 заповзло на цю сторінку, АДЕКВАТНИМ юзерам даний матеріал потрібно пропустити.
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 25.04.2021 14:59
    -7
    Где еще этому престарелому с мокрым полотенцем на голове будут такие бабки на шару платить??? Золотой век лошары...
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.04.2021 14:40
    0
    Луческу молодец, что поставил на место высокомерие ШД и Палкина.
    Но после случая с Луческу, любой тренер и игрок из структуры ДК может спокойно переходить и играть за ШД, так как Суркисы показали, что можно переманивать даже культовых личностей из ШД.
    -
    Поэтому удивляет, когда болельщики ДК выли касательно Хачериди, Мораеса, Леоненка или Сабо.
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    OKs100
    online
      OKs100, 25.04.2021 14:35
    +4
    Да Луческу может спокойно поработать с Динамо ещё лет 10.
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    Face Control
    online
      Face Control, 25.04.2021 14:33
    -18
    M@кs_7777, 25.04.2021 14:29
    Раз в пять лет Мирча следующие чемпионство с дырявми уже не через пять лет а через 10 лет так что беги с этой помойки кипрской
    Лучше и не скажешь.
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    M@кs_7777
    online
      M@кs_7777, 25.04.2021 14:29
    -20
    Раз в пять лет Мирча следующие чемпионство с дырявми уже не через пять лет а через 10 лет так что беги с этой помойки кипрской
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 25.04.2021 15:25
    +4
    ну, якщо ЧМ@кs_6666 заповзло на цю сторінку, АДЕКВАТНИМ юзерам даний матеріал потрібно пропустити.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.04.2021 14:35
    +4
    Да Луческу может спокойно поработать с Динамо ещё лет 10.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.04.2021 14:40
    0
    Луческу молодец, что поставил на место высокомерие ШД и Палкина.
    Но после случая с Луческу, любой тренер и игрок из структуры ДК может спокойно переходить и играть за ШД, так как Суркисы показали, что можно переманивать даже культовых личностей из ШД.
    -
    Поэтому удивляет, когда болельщики ДК выли касательно Хачериди, Мораеса, Леоненка или Сабо.
    Ссылка
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