Юрий МАКСИМОВ: «Не было ни хитрости, ни злости. Будем разбираться»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился впечатлениями от поражения в матче против «Колоса» (0:3).
- Что привело к поражению 0:3?
- То, что пропустили голы.
- Знаю, работали над стандартами, но пропустили после них.
- Три гола после стандартов нам забили. В росте проигрывали, у нас пол команды головой не играет. Нас задавили. По игре выиграл «Колос», вопросов нет. Моментов даже не было. Класс подтверждается, когда дома побеждаешь 4:2, то надо выигрывать и на выезде.
- Какой ключевой гол?
– Первый. Сразу, однозначно. Так не должно быть. Сделал замечание защитникам. Нельзя, чтобы мяч по штрафной летал, ударялся об землю, футболист принимает, пробивает – наши защитники стоят, отдыхают.
Будем разбираться. Тяжело что-то говорить. Мы не должны так. Футболисты должны показывать злость. Ничего не было: ни хитрости, ни злости, ни наглости, – сказал Максимов.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
А как же умный, мастеровитый, отважный, сильный?
-
А как же умный, мастеровитый, отважный, сильный?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.