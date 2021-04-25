Юрий МАКСИМОВ: «Не было ни хитрости, ни злости. Будем разбираться»

Наставник «Ворсклы» разочарован поражением от «Колоса»

  • 25.04.2021 12:48
  • 881 просмотр
  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Не было ни хитрости, ни злости. Будем разбираться»
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Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился впечатлениями от поражения в матче против «Колоса» (0:3).

- Что привело к поражению 0:3? 
- То, что пропустили голы.

- Знаю, работали над стандартами, но пропустили после них.
- Три гола после стандартов нам забили. В росте проигрывали, у нас пол команды головой не играет. Нас задавили. По игре выиграл «Колос», вопросов нет. Моментов даже не было. Класс подтверждается, когда дома побеждаешь 4:2, то надо выигрывать и на выезде.

- Какой ключевой гол?
– Первый. Сразу, однозначно. Так не должно быть. Сделал замечание защитникам. Нельзя, чтобы мяч по штрафной летал, ударялся об землю, футболист принимает, пробивает – наши защитники стоят, отдыхают.

Будем разбираться. Тяжело что-то говорить. Мы не должны так. Футболисты должны показывать злость. Ничего не было: ни хитрости, ни злости, ни наглости, – сказал Максимов.

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Источник — Footboom

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.04.2021 13:31
    0
    То есть по логике Максимова футболист должен быть злой, наглый, хитрый.
    -
    А как же умный, мастеровитый, отважный, сильный?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.04.2021 13:31
    0
    То есть по логике Максимова футболист должен быть злой, наглый, хитрый.
    -
    А как же умный, мастеровитый, отважный, сильный?
    Ссылка
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