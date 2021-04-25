Манчестер Юнайтед выставлен на продажу: установлена стартовая цена

«Красные дьяволы» получат нового владельца

  • 25.04.2021 11:55
  • 1928 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Юнайтед выставлен на продажу: установлена стартовая цена
© Getty Images/Global Images Ukraine

Владельцы английского «Манчестер Юнайтед» приняли решение продать клуб и уже установили стартовую цену.

Потенциальному покупателю нужно быть готовым выложить как минимум 4 миллиарда фунтов стерлингов (4,6 миллиарда евро). И это только стартовая цена.

Причиной продажи клуба братьями Джоэл и Аврам Глейзерами является провал Европейской Суперлиги.

Стоит отметить, что семья Глейзеров приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 790 миллионов фунтов (910 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Роналду и уже сделал запрос агенту.

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Источник — Irish Mirror

(9 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.04.2021 12:21
    0
    Недорого, надо брать
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 25.04.2021 12:05
    0
    "Причиной продажи клуба братьями Джоэл и Аврам Глейзерами является провал Европейской Суперлиги."
    ахахахха, то есть эти дебики реально думали что Суперлига взлетит, при этом палец о плаец не ударили - ума палата
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.04.2021 12:21
    0
    Недорого, надо брать
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 25.04.2021 12:05
    0
    "Причиной продажи клуба братьями Джоэл и Аврам Глейзерами является провал Европейской Суперлиги."
    ахахахха, то есть эти дебики реально думали что Суперлига взлетит, при этом палец о плаец не ударили - ума палата
    Ссылка
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