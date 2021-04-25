Манчестер Юнайтед выставлен на продажу: установлена стартовая цена

Владельцы английского «Манчестер Юнайтед» приняли решение продать клуб и уже установили стартовую цену.

Потенциальному покупателю нужно быть готовым выложить как минимум 4 миллиарда фунтов стерлингов (4,6 миллиарда евро). И это только стартовая цена.

Причиной продажи клуба братьями Джоэл и Аврам Глейзерами является провал Европейской Суперлиги.

Стоит отметить, что семья Глейзеров приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 790 миллионов фунтов (910 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Роналду и уже сделал запрос агенту.