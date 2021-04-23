Манчестер Юнайтед намерен вернуть Роналду и уже сделал запрос агенту

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает итальянская пресса, английский клуб запросил информацию по португальцу у агента игрока. «Красные дьяволы» следят за ситуацией вокруг 36-летнего футболиста «Ювентуса».
Также не исключается возможность обмена Роналду на полузащитника МЮ Поля Погба.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Роналду не вернется в Мадрид.
Отмечается также, что ради перехода в «Ман Юнайтед» Роналду готов пойти на сокращение зарплаты.
Источник — Twitter
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