Стало известно, как Мораес получил травму, из-за которой не сыграет на Евро

Форвард порвал крестообразные связки на тренировке «Шахтера»

  • 25.04.2021 10:30
  • 1725 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, как Мораес получил травму, из-за которой не сыграет на Евро
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Вчера стало известно о травме форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса. На тренировке в преддверии поединка с «Александрией» 34-летний нападающий порвал крестообразные связки и выбыл минимум на полгода.

По информации журналиста Владимира Зверова, натурализированный бразилец получил травму, неудачно приземлившись после того, как пробивал головой после подачи с углового. Борьбы не было – Мораес неудачно упал на правую ногу и порвал крестообразные связки.

В понедельник Жуниор Мораес отправится на медицинское обследование в Барселону.

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Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 25.04.2021 10:58
    0
    На Чемпионат Мира поедет(если поедут)))
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 25.04.2021 10:58
    0
    На Чемпионат Мира поедет(если поедут)))
    Ссылка
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