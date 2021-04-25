Стало известно, как Мораес получил травму, из-за которой не сыграет на Евро

Вчера стало известно о травме форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса. На тренировке в преддверии поединка с «Александрией» 34-летний нападающий порвал крестообразные связки и выбыл минимум на полгода.
По информации журналиста Владимира Зверова, натурализированный бразилец получил травму, неудачно приземлившись после того, как пробивал головой после подачи с углового. Борьбы не было – Мораес неудачно упал на правую ногу и порвал крестообразные связки.
В понедельник Жуниор Мораес отправится на медицинское обследование в Барселону.
Источник — ПроФутбол
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