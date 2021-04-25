Итальянские клубы требуют наказать Ювентус, Интер и Милан

11 клубов итальянской Серии А провели собрание, в результате которого потребовали наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан» за намерение участвовать в Суперлиге.

«Эти клубы разработали и поддержали проект Суперлиги, действуя тайно от других членов и высших институциональных органов нашего спорта, в очевидный ущерб итальянской футбольной системе», – говорится в заявлении.

Письмо с призывом наказать футбольных сепаратистов, адресованное президенту Серии А Паоло Даль Пино, подписали представители «Ромы», «Торино», «Болоньи», «Дженоа», «Сампдории», «Сассуоло», «Специи», «Беневенто», «Кротоне», «Пармы» и «Кальяри».

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