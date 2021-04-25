Итальянские клубы требуют наказать Ювентус, Интер и Милан

11 клубов итальянского чемпионата подписали письмо президенту Серии А

  • 25.04.2021 05:26
  • 609 просмотров
  • 0 комментариев
Итальянские клубы требуют наказать Ювентус, Интер и Милан
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 клубов итальянской Серии А провели собрание, в результате которого потребовали наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан» за намерение участвовать в Суперлиге.

«Эти клубы разработали и поддержали проект Суперлиги, действуя тайно от других членов и высших институциональных органов нашего спорта, в очевидный ущерб итальянской футбольной системе», – говорится в заявлении.

Письмо с призывом наказать футбольных сепаратистов, адресованное президенту Серии А Паоло Даль Пино, подписали представители «Ромы», «Торино», «Болоньи», «Дженоа», «Сампдории», «Сассуоло», «Специи», «Беневенто», «Кротоне», «Пармы» и «Кальяри».

Читайте также: Суперлига могла стать прорывом, но время ее пока не пришло

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Rebublica

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности