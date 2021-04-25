Роберто Де ДЗЕРБИ: «Провожу бессонные ночи в размышлениях»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Сампдорией» (1:0) и затронул тему о продолжении своей карьеры.

«Сегодня мы были не такими эффектными, но мы одержали очень важную и трудную победу. Победа в Милане немного давила на нас, и мы были не такими, как обычно, что делает эту победу еще более ценной.

Не говоря о других клубах, я хочу рассмотреть вопрос продолжения своей карьеры очень внимательно, потому что в прошлом я принимал решения инстинктивно. На этот раз я хочу серьезно подумать об этом. Провожу бессонные ночи в размышлениях».

Ранее сообщалось, что Ди Дзерби близок к подписанию контракта с донецким «Шахтером».