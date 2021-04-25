Сассуоло – Сампдория – 1:0. Видео гола и обзор матча

В поединке 33 тура чемпионата Италии «Сассуоло» обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
«Сассуоло» – «Сампдория» – 1:0
Гол: Берарди (69).
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
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Источник — YouTube
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