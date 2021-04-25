Верес – Николаев – 3:1. Вперед к УПЛ. Видео голов и обзор матча

В поединке 23 тура Первой лиги Украины «Верес» на своем поле обыграл «Николаев» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Куксенко (Николаев).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Сергийчук (Верес).
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Источник — YouTube
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