Николай ЦЫМБАЛ: «За выживание бороться труднее, чем за чемпионство»

Наставник «Миная» Николай Цымбал прокомментировал разгромное поражение в матче против «Днепра-1» (0:3).

– «Днепр-1» был сильнее. Но вместе с тем не обошлось без наших ошибок. Первый гол: мы предупреждали их про левую ногу Довбика, что он под нее постоянно заводит мяч, но его упустили. Во втором мяче было идеальное исполнение Булецы. К третьему голу привело то, что защитник наш не выбил мяч, и после удара тот попал в руку - пенальти. После этого игра была сделана. Но за второй тайм могу поблагодарить нашу команду. Мы перестроились после перерыва, изменили схему, смелее пошли вперед. При этом оставляли зоны, через которые соперник проводил хорошие контратаки. Мы также могли забить не один мяч и забили его, но...

- Команда ведет тяжелую борьбу за выживание...

- За выживание бороться труднее, чем за чемпионство. Каждая ошибка может быть невосполнимой. Мы будем бороться до последнего, пока будут шансы. Будем биться, и сегодняшний второй тайм надо перенести на следующие игры против тяжелых соперников. Тогда шансы у нас будут.