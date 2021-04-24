Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хотелось бы сократить время на повторы VAR»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился мнением об особенностях использовании технологии VAR.

- Насколько паузы VAR прибивают темп игры?

- Ничего не могу сделать. Хотелось бы, чтобы быстрее принимали решение. Потому что, когда проходит 3-4 минуты, ломается ход игры. Команда, которая доминирует, может остыть, а соперник может отдохнуть. Как в боксе. Ломается ход игры. Хотелось бы сократить время на повторы VAR, каким бы ни было решение, — сказал Йовичевич в эфире программы «ПроФутбол».

Во втором тайме матча 23-го тура УПЛ с «Минаем» (3:0) арбитр Юрий Иванов потратил около 4 минут на VAR.