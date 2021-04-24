Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хотелось бы сократить время на повторы VAR»

Наставник «Днепра-1» считает, что длительные остановки ломают ход игры

  • 24.04.2021 23:29
  • 234 просмотра
  • 2 комментария
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хотелось бы сократить время на повторы VAR»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился мнением об особенностях использовании технологии VAR.

- Насколько паузы VAR прибивают темп игры?
- Ничего не могу сделать. Хотелось бы, чтобы быстрее принимали решение. Потому что, когда проходит 3-4 минуты, ломается ход игры. Команда, которая доминирует, может остыть, а соперник может отдохнуть. Как в боксе. Ломается ход игры. Хотелось бы сократить время на повторы VAR, каким бы ни было решение, — сказал Йовичевич в эфире программы «ПроФутбол».

Во втором тайме матча 23-го тура УПЛ с «Минаем» (3:0) арбитр Юрий Иванов потратил около 4 минут на VAR.

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Источник — Динамомания

(3 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 25.04.2021 00:46
    0
    А ты попробуй, без ВАРа поиграй! И тогда скажешь надо время сокращать или нет
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.04.2021 00:39
    0
    Игор прав. С этими ВАРами надо что-то делать.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 25.04.2021 00:46
    0
    А ты попробуй, без ВАРа поиграй! И тогда скажешь надо время сокращать или нет
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.04.2021 00:39
    0
    Игор прав. С этими ВАРами надо что-то делать.
    Ссылка
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