Чемпионы на один раз. Команды, которые не смогли защитить свой титул

В истории есть множество примеров, когда в борьбу за чемпионство в европейских чемпионатах вклинивались относительно «левые персонажи», спутывая все карты грандам. После сенсационных побед эти команды-середнячки, к сожалению, больше никогда не становились чемпионами, а некоторые из них сейчас играют в низших футбольных дивизионах своих стран. Именно о таких командах и пойдет речь в дальнейшем.

Сампдория

Чемпион Италии (1): 1991

Кубок Италии (4): 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1993/94

Суперкубок Италии (1): 1991

Кубок Обладателей Кубков (1): 1990

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Когда в 1979 году новоиспеченный президент «Сампдории» Паоло Монтовани заявил, что выведет генуэзцев в Серию А, откуда те вылетели четыре года назад, и завоюет скудетто, болельщики только посмеялись. Еще бы, до этого наибольшим успехом клуба было пятое место в элите итальянского футбола. Но с этого времени начался большой путь к успеху скромного клуба из Генуи.

К 1991 году команда начала штамповать трофеи не только на внутренней арене: к 3 Кубкам Италии (1985, 1988, 1989) генуэзцы добавили дебютный трофей - Кубок Обладателей Кубков 1990 года. Но это были только цветочки. Уже в сезоне 1990/1991 Вуядин Бошков, проводивший пятый год на посту главного тренера, сумел собрать тот коллектив, который позволил выполнить обещание президента. Джанлука Пальюка, Пьетро Верховод, Аттилио Ломбардо, Сречко Катанец, Алексей Михайличенко и, конечно, сладкая парочка форвардов Джанлука Виалли и Роберто Манчини – лишь некоторые звездные фамилии, игравшие тогда за «Сампдорию».

Подопечные Вуядина Бошкова прошли турнирную дистанцию ​​Серии А просто блестяще: всего три поражения, а ближайшие преследователи «Интер» и «Милан» отстали от чемпиона на 5 очков. А Джанлука Виалли выиграл гонку снайперов чемпионата, забив 19 мячей. Сама же команда в Кубке Европейских чемпионов добралась до финала, где в дополнительное время уступила «Барселоне» (0:1). После этого лидеры генуэзцев покинули команду, как и главный тренер Вуядин Бошков. 14 октября 1993 году в одной из клиник скончался многолетний президент Паоло Монтовани, который 14 лет финансировал свое детище. С тех пор «Сампдория» смогла выиграть только Кубок Италии и «бронзу» Серии А в 1994 году.

Боавишта

Чемпион Португалии (1): 2001

Кубок (5): 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92, 1996/97

Суперкубок (3): 1979, 1992, 1997

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«Боавишта» стала лишь 5 командой Примейра-лиги, которая выигрывала чемпионат Португалии. До этого пальмой первенства с 1934 года постоянно владели местные гранды: «Бенфика», «Спортинг» и «Порту», ​​отдав «корону» только скромному «Белененсешу» в сезоне 1945/1946. Поэтому настоящей сенсацией в 2001 году стало чемпионство вечного середняка и известного кубкового бойца «Боавишты», которая в упорной борьбе на одно очко опередила земляков из «Порту».

Главным кузнецом успеха этой скромной команды, безусловно, можно назвать их наставника Жайме Пашеку, ведь настоящих звезд футбола в том составе не было. Экс-игрок сборной Португалии, возглавив «пантер» в 1997 году, уже через год привел их ко второму в истории вице-чемпионству и вывел в групповой этап ЛЧ, где «Боавишта» не вышла из группы. А уже через два сезона специалист вместе с командой победил в чемпионате и преодолел первый групповой раунд ЛЧ-2001/2002.

Интересно, что тогда португальцы оставили за бортом дортмундскую «Боруссию» и киевское «Динамо», которое дома победили со счетом 3:1, а в Киеве уступили 0:1. Вскоре после третьего в истории серебра чемпионата в сезоне 2001/2002 «коуч», с которым связаны наибольшие успехи клуба, покинул Португалию, но еще дважды возвращался к тренерству «пантер», выведя тех в полуфинал Кубка УЕФА в 2003 году. Впрочем, повторить свой тренерский успех конца 1990 - начала 2000-х ему, как и «Боавиште», не удалось.

Монпелье

Чемпион Франции (1): 2011/2012

Кубок (2): 1919, 1990

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Официальной датой создания «Монпелье» считается 1974 год, хотя история клуба ведется с 1919 года, когда в один коллектив слились Montpellier-Littoral FC и AS Paillade. Профессиональный же статус команда получила в 1978 году и своего первого успеха достигла в 1990 году, когда был выигран Кубок Франции, а также несколько раз принимала участие в еврокубках.

В начале 2000-х клуб с юга Франции вообще покинул Лигу 1 и смог вернуться в элиту лишь в сезоне 2009/2010, когда команду возглавил Рене Жирар. «Паладины» сразу же получили право выступать в квалификации Лиги Европы, заняв 5-е место в чемпионате. Впрочем, в групповой этап не пробились, уступив по сумме двух матчей венгерскому «Дьеру». В следующем году команда вообще боролась за выживание и чудом не вылетела в Лигу 2.

А вот в сезоне 2011/2012 «Монпелье» сотворил настоящую сенсацию, выиграв чемпионат. Подопечные Рене Жирара опередили на 3 очка грозный «ПСЖ» и на 8 пунктов третью команду турнира - «Лилль». Лучшим бомбардиром Лиги 1 стал тогда еще молодой Оливье Жиру, который с Луисом Нене из «ПСЖ» забил по 21-му мячу. К сожалению, в Лиге чемпионов «паладины» сыграли совсем плохо, набрав лишь 2 очка в компании «Арсенала», «Олимпиакоса» и «Шальке». Руководство не сумело удержать в команде лидеров - Оливье Жиру, Мапу Янга-Мбива, затем Юнеса Беланда, поэтому решил уйти и главный кузнец единого чемпионства скромного клуба Рене Жирар, который возглавил «Лилль». После этого успеха больше «Монпелье» ни разу не попал в еврокубки, занимая места в середине турнирной таблицы.

Твенте

Чемпіон Нидерландов (1): 2009/2010

Кубок (3): 1976/77, 2000/01, 2010/11

Суперкубок (2): 2010, 2011

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Первое и единственное чемпионство «Твенте» - на 80 процентов заслуга тогдашнего тренера Стивена Макларена. Специалист возглавил коллектив из Энсхеде в 2008 году и сразу же сделал свою команду серебряным призером турнира. В Лигу чемпионов нидерландцы не попали, споткнувшись в квалификации на лиссабонском «Спортинге». Но в следующем сезоне команда превзошла все ожидания экспертов. Несмотря на то, что перед началом нового первенства «Твенте» покинули лидеры Эльеро Элиа, Эдсон Браафхейд и Марко Арнаутович, Стив Макларен нашел им замену: ряды будущих чемпионов пополнили молодой Люк де Йонг, Мирослав Штох и 24-летний костариканец Брайан Руис.

Весь первый круг сезона 2009/2010 подопечные английского тренера на равных боролись с ПСВ, постоянно сменяя друг друга на вершине таблицы. Впрочем, до конца года разрыв между командами составил уже 9 очков в пользу «Твенте», что, по сути, и решило судьбу чемпионства, ведь энсхедцам достаточно было брать «свои» очки, с чем они успешно справились. Не догнал коллектив Макларена и фантастический амстердамский «Аякс», который выиграл 14 заключительных поединков с общей разницей мячей 50:3! Поэтому, опередив на один пункт «Аякс», «Твенте» первый и последний раз в своей истории стал чемпионом Нидерландов. В групповом раунде ЛЧ команду возглавлял уже Мишель Прюдомм, поскольку Стив Макларен принял предложение «Вольфсбурга». Сам «Твенте» занял третье место в группе и вышел в 1/16 Лиги Европы, дойдя до 1/4 финала, на пути к которому выбил две российские команды - «Рубин» и «Зенит» и уступил лишь представителю Испании «Вильярреалу».

Алания

Чемпион России (1): 1995

Наибольшим успехом владикавказской «Алании» до своего триумфа в чемпионате России в 1995 году были серебряные награды чемпионата России в 1992 году. Поэтому, когда в 1994 команду возглавил коренной владикавказец Валерий Газзаев, единственное, о чем мечтали болельщики - это выход в еврокубки. И, стоит сказать, Газзаев с этой задачей справился в первый же сезон работы в родной команде, заняв 5-е место, которое позволило владикавказцам попробовать свои силы в Кубке УЕФА.

На первой же стадии россиянам в соперники выпал знаменитый «Ливерпуль», поэтому прогнозируемо дальше пошли англичане (2:1, 0:0). А вот в 1995 году подопечные Валерия Газзаева создали настоящую сенсацию в чемпионате, сбросив с трона московский «Спартак», что тогда, казалось, было сделать почти невозможно. Тем самым владикавказцы завоевали первое и последнее чемпионство высшего дивизиона России в своей истории и получили право стартовать в квалификации ЛЧ 1996/1997. Соперником «Алании» в тех матчах был шотландский «Рейнджерс», который на удивление легко справился с новоиспеченным чемпионом России с общим счетом 10:3 (3:1 и 7:2). После этого сенсационного успеха было еще одно «серебро» в следующем первенстве, но в дальнейшем клуб превратился в середняка и вскоре покинул высший дивизион, а в 2016-м вообще был расформирован и только через 3 года некогда амбициозный клуб под названием «Алания-Владикавказ» возродился . Сейчас владикавказцы выступают во втором по силе футбольном дивизионе России и реально претендуют на место в стыковых играх за право выступать в Премьер-лиге.

Лестер

Чемпион Англии (1): 2015/2016

Кубок Лиги (3): 1964, 1997, 2000

Суперкубок (1): 1971

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История чемпионства «Лестера» - наглядный пример того, что ничего невозможного в жизни нет. Когда перед сезоном 2015/2016 годов на пост тренера был назначен итальянский тренер Клаудио Раньери, то специалисты склонялись ко мнению, что «лисы» будут бороться за выживание в АПЛ. Букмекерские конторы принимали ставки на вероятное чемпионство «синих» с коэффициентом 1 к 5000, то есть математически это выглядело, как вообще нереальный результат. Впрочем, команда из Восточного Мидленда под руководством итальянца со старта чемпионата начала набирать очки. До нового года «лисы» подошли в качестве безоговорочного лидера АПЛ. Главными звездами команды Клаудио Раньери были такие игроки, как Каспер Шмейхель, Рияд Марез, Н'Голо Канте, и, конечно, непревзойденный Джейми Варди. За два тура до финиша чемпионата после ничейного результата в матче «Челси» - «Тоттенхэм» (2:2) «Лестер» оказался недосягаем для многолетних грандов английского футбола, став впервые в своей истории победителем главного английского дивизиона. Интересный факт: из 68-ми всех командных голов 41 на свой счет записал дуэт Варди-Марез.

В Лиге чемпионов «Лестер» тоже не был статистом, выиграв группу «G». В 1/8 финала «лисы» в первой игре уступили на выезде «Севилье» (1:2), после чего за неудовлетворительные результаты в АПЛ и неудачу в Испании был отправлен в отставку Клаудио Раньери. В ответном матче «Лестер» уже под руководством Крейга Шекспира одолел дома «Севилью» со счетом 2:0, но в 1/4 все же уступил мадридскому «Атлетико» (1:1, 0:1).

Вольфсбург

Чемпион Германии (1): 2008/2009

Кубок (1): 2014/2015

Cуперкубок (1): 2015

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Два года понадобилось бывшему тренеру «Баварии» Феликсу Магату для того, чтобы привести к чемпионским медалям заштатную команду, которая впервые вышла в Бундеслигу только в середине 90-х годов прошлого века. Если в сезоне 2007/2008 клуб под его руководством занял 5 место в чемпионате, что уже было лучшим результатом в истории «волков», то в следующем «Вольфсбург» опередил на 2 очка гранда немецкого и европейского футбола - мюнхенскую «Баварию», став первый и пока последний раз чемпионом Германии.

Залогом успеха команды Феликса Магата стали выступления на домашней «Фольксваген-Арене»: в 17 матчах «зелено-белые» лишь однажды в течение турнира потеряли очки, сыграв вничью 2:2 с «Айнтрахтом». Все остальные гостевые команды уехали из Вольфсбурга с нулем в графе очков. Также в этом чемпионате дуэт форвардов Графите-Джеко побил рекорд Бундеслиги по забитым мячам - 54! В групповом раунде ЛЧ «волки», которых тренировал уже Армин Фе, заняли третье место, пропустив вперед московский ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», а в Лиге Европы дошли до 1/4 финала, уступив в двух матчах «Фулхэму».

Истанбул Башакшехир

Чемпион Турции (1): 2019/2020

«Истанбул Башакшехир» стал четвертой командой из Стамбула, которая завоевывала золотые награды турецкой Суперлиги. До 2020 года чемпионат выигрывали такие местные гранды, как «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Большую часть своей истории команда, которая была основана в 1990 году, провела в низших дивизионах турецких чемпионатов и в элиту попала только в 2007-м. После исторического выхода в высший дивизион «Истанбул» стал крепким середняком, не претендуя на высокие места.

Наибольшим успехом клуба был выход в финал Кубка Турции в сезоне 2010/2011. Поиграв 6 лет в Суперлиге, стамбульцы в 2013-м вылетели в Первую лигу. За год команда вернулась в элиту и начала бороться за более высокие позиции. Сразу же «Башакшехир» занял четвертое место и получил право играть в Лиге Европы, где особыми успехами не отметился. Дальше пошло лучше: тренеру Авджи Абдулаху удалось привести скромный клуб ко второму месту в Суперлиге и получить право выступать в квалификации ЛЧ, которую турки не преодолели. В 2019 году «Истанбул Башакшехир» возглавил легендарный Окан Бурук и в первом же сезоне ему удалось невероятное: он привел бывшего середняка к золотым медалям Суперлиги. Среди игроков Окана Бурука не было никаких звезд и выделить можно разве что Мартина Шкртела, Дембу Ба и 36-летнего Робиньо, который больше мучился, нежели играл (15 матчей - 0 голов). В групповом раунде ЛЧ стамбульцы прогнозируемо заняли последнее место, ведь их соперниками были такие гранды, как «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Лейпциг». Сейчас «Истанбул Башакшехир» борется за выживание в турецкой Суперлиге под руководством нового наставника - Айкута Коджамана.

Гент

Чемпион Бельгии (1): 2014/2015

Кубок (3): 1963/64, 1983/84, 2009/10

Суперкубок (1): 2015

Нынешняя команда украинцев Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна является одной из старейших в чемпионате Бельгии, основанной еще в 1864 году. Впрочем, наибольшие успехи ожидали «буйволов» уже в 21-м веке. Вообще, в элиту бельгийского футбола клуб из Гента попал в 1990 году и с тех пор является постоянным участником Лиги Жюпиле. До своей победы в чемпионате Бельгии в 2014/2015 годах «буйволы» из трофеев добыли только три Кубка Бельгии. В 2014 году боссы команды пригласили на тренерский мостик Хейна Ванхазебрука и он сразу же сотворил маленькое чудо - впервые в истории сделал «Гент» чемпионом Бельгии и завоевал Суперкубок Бельгии, переиграв в финале «Брюгге» со счетом 1:0.

В групповом раунде ЛЧ бельгийцы играли с «Лионом», «Валенсией» и «Зенитом», и сумели пробиться в 1/8 финала, став первым клубом из Бельгии, который вышел в плей-офф ЛЧ. Правда, «буйволы» сразу же и покинули турнир, уступив в двух матчах «Вольфсбургу». После этого ни одного трофея «сине-белые» больше не завоевали. Главный кузнец чемпионства Хейн Ванхазенбрук проработал в клубе еще 2 года и перешел в «Андерлехт». В 2020 году он во второй раз вернулся на пост главного тренера «Гента». Сейчас «буйволы» находятся в середине турнирной таблицы Лиги Жюпиле и борются за зону Лиги Европы.

Депортиво

Чемпион Испании (1): 1999/2000

Кубок (2): 1994/95, 2001/02

Суперкубок (3): 1995, 2000, 2002

В 1990-х годах «Депортиво» был довольно мощной командой, создавая конкуренцию признанным лидерам испанского футбола. До своего наибольшего успеха в истории клуб из Ла-Коруньи дважды получал серебряные награды чемпионата, владел Кубком и Суперкубком Испании. Впрочем, до чемпионства явно не дотягивал. Все изменилось в сезоне 1998/1999, когда на пост главного тренера был приглашен Хавьер Ирурета.

В первый год своей работы баскский наставник только присматривался к коллективу и завершил чемпионат на шестом месте. А вот в сезоне 1999/2000 события в Примере развивались по совершенно непредсказуемому сценарию. Перед началом турнира руководство усилило клуб такими исполнителями как Рой Макай, Сезар Мартин и Виктор Санчес. Ла-корунцы сразу обозначили своей игрой и результатами, что будут бороться за самые высокие места. В октябре 1999-го «бело-голубые» разгромили со счетом 5:2 «Алавес» и возглавили турнирную таблицу.

Впрочем, после нового года ребята Ируреты «сдали» и «Барселона» и Ко, почувствовав добычу, начали догонять «выскочку». Последние 7 матчей турнира держали болельщиков в постоянном напряжении, ведь конкуренция между первым местом и, скажем, 2-4 была незначительна. Свое веское слово сказал нидерландский форвард «Депортиво» Рой Макай. Его 8 голов в последние месяцы чемпионата решили итог первенства.

19 мая 2000 «Депортиво» впервые в своей истории стал чемпионом Испании, добавив в коллекцию второй в истории Суперкубок. В ЛЧ 2000/2001 подопечные Ируреты дважды одерживали победу в групповых раундах и дошли до 1/4 финала, где не справились с «Лидсом» (2:0 и 0:3). К сожалению, некогда самобытный коллектив сейчас переживает нелегкие времена. В прошлом сезоне «бело-голубые» вылетели из Сегунды и впервые с 1981 года будут выступать в третьем по силе дивизионе Испании.

Таврия

Чемпион Украины (1): 1992

Кубок (1): 2010

После распада СССР в дебютном чемпионате Украины по футболу записным фаворитом еще до начала сезона считалось киевское «Динамо». Впрочем, в борьбу за чемпионство первого чемпионата независимой Украины вмешалась команда, которая до этого играла в первой советской лиге - симферопольская «Таврия». Коллектив из Симферополя, возглавляемый опытнейший Анатолием Заяевым, с первых матчей показал, что мальчиком для битья не будет, начав штамповать победу за победой, в основном, с минимальным счетом 1:0.

И, стоит отметить, первый круг крымчане завершили на первом месте, опережая на одно очко «Черноморец» и «Шахтер». Вопрос о победителе группы (в 1992-м году команды боролись в двух группах по 10 команд) оставался открытым до последнего тура, в котором «Таврия» направилась в гости к «Шахтеру», которому нужна была только победа. Впрочем, голкипер симферопольцев Олег Колесов сумел защитить свои ворота в неприкосновенности, принеся своей команде такую ​​нужную ничью - 0:0. Таким образом, «Таврия», набрав 28 баллов, выиграла группу «А».

В группе «Б» явным фаворитом было киевское «Динамо», которое не почувствовало сопротивления со стороны «Днепра», который финишировал вторым с отставанием на 7 очков (тогда за победу давали 2 пункта). Поэтому в «золотом матче» во Львове при 36000 зрителей фаворит был только один - «Динамо».

Впрочем, Анатолий Заяев, который не мог рассчитывать на своих лидеров Юрия Гудыменко, Толята Шайхаметова и Игоря Волкова, сумел «завести» своих подопечных на «матч всей жизни» для симферопольцев. Как и в большинстве матчей того сезона, «Таврия» провела матч от защиты. Единственный гол в игре был забит на 75-й минуте легендарным для «таврийцев» Сергеем Шевченко. Крымчане впервые в истории независимых чемпионатов сенсационно стали чемпионами Украины и получили право представлять нашу страну в КЧ в сезоне 1992/1993. В первых двух играх предварительного раунда украинский чемпион одолел ирландский «Шелбурн» - 0:0 и 2:1, но в следующем «Таврия» ничего не смогла поделать со швейцарским «Сьоном» - 1:3 и 1:4. После этого успеха крымчане больше в тройку призеров чемпионата Украины не попадали, но в 2010-м сумели завоевать Кубок Украины.

Александр ШЕРШЕНЬ