В поединке 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Парма» дома проиграла «Кротоне» со счетом 3:4.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Парма» — «Кротоне» — 4:3
Голы: Жуниор, 29, Жервиньо, 50, Михэйлэ, 54 — Магальян, 14, Нванкво, 42, 69, с пенальти, Унас, 45
События матча
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сими Нванкво (Кротоне).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Парма).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Жервиньо (Парма).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Унас (Кротоне).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Кротоне).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрнани Жуниор (Парма).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Лисандро Магальян (Кротоне).
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Источник — YouTube
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