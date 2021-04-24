Курьезный эпизод произошел в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
«Унион Берлин» дома без особых проблем обыграл бременский «Вердер» со счетом 3:1.
В первом тайме игрок хозяев поля умудрился трижды подряд попасть в одного соперника.
ВИДЕО. Как попасть трижды в одного игрока. Курьез из матча Бундеслиги
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Источник — Sport.ua
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