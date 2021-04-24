ВИДЕО. Как попасть трижды в одного игрока. Курьез из матча Бундеслиги

«Унион Берлин» дома без особых проблем обыграл бременский «Вердер»

  • 24.04.2021 22:35
  • 1978 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как попасть трижды в одного игрока. Курьез из матча Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Курьезный эпизод произошел в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

«Унион Берлин» дома без особых проблем обыграл бременский «Вердер» со счетом 3:1.

В первом тайме игрок хозяев поля умудрился трижды подряд попасть в одного соперника.

ВИДЕО. Как попасть трижды в одного игрока. Курьез из матча Бундеслиги

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 24.04.2021 23:05
    0
    Снайпер, Месси и Рон отдыхают
    Ссылка
    Leontopodium
    online
      Leontopodium, 24.04.2021 23:03
    0
    Йому воротарем треба бути )
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 24.04.2021 22:46
    0
    явно кто то у кого то девушку увел
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.04.2021 22:44
    +2
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.04.2021 22:37
    +4
    Человек-магнит
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.04.2021 22:37
    +4
    Человек-магнит
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.04.2021 22:44
    +2
    Ссылка
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 24.04.2021 23:05
    0
    Снайпер, Месси и Рон отдыхают
    Ссылка
    Leontopodium
    online
      Leontopodium, 24.04.2021 23:03
    0
    Йому воротарем треба бути )
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.04.2021 22:46
    0
    явно кто то у кого то девушку увел
    Ссылка
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