Чемпионство откладывается! Бавария неожиданно проиграла аутсайдеру Майнцу

В поединке 31-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» на выезде уступила «Майнцу» со счетом 1:2, упустив шанс победой оформить чемпионство.
Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0, норвежский форвард Эрлинг Холанд отметился дублем. «Фрайбург» и «Хоффенхайм» сыграли вничью 1:1. «Унион» дома уверенно обыграл «Вердер» — 3:1. Во втором тайме Похьянпало оформил хет-трик за 17 минут.
«Майнц» — «Бавария» — 2:1
Голы: Буркардт, 3, Квайсон, 37 — Левандовски, 90
«Майнц»: Центнер, да Кошта (Бросински, 89), Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца, Баррейро (Кор, 90), Квайсон (Боэтиюс, 68), Онисиво (Глатцель, 80), Буркардт (Озтуналы, 46).
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба (Гнабри, 70), Дэвис, Горетцка (Ньянзу, 46), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман (Мусиала, 46), Сане (Шупо-Мотинг, 46).
Предупреждения: Боатенг (36), Горетцка (41), Алаба (42), Мвене (58), Сен-Жюст (59), Левандовски (72), да Кошта (87).
«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд — 0:2
Голы: Холанд, 12, 68
«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу (Бялек, 65), Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт (Мехмеди, 81), Шлагер, Филипп (Брекало, 65), Баку, Вегорст.
«Боруссия» Дортмунд: Хитц, Пишчек, Джан, Аканджи, Геррейру, Дауд, Санчо (Дилэйни, 60), Рейна (Азар, 69), Беллингем, Ройс (Менье, 81), Холанд.
Предупреждения: Беллингем (13), Пауло Отавио (72), Менье (88).
Удаление: Беллингем (59).
«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:1
Голы: Грифо, 81, с пенальти — Крамарич, 40
«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Линхарт, Шлоттербек (Гульде, 68), Гюнтер, Шмид, Хефлер, Кайтель (Темпельманн, 68), Шаллаи (Грифо, 68), Хелер (Петерсен, 77), Демирович (Чжон Ву Ен, 90).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Пош (Нордтвейт, 46), Ричардс (Фогт, 77), Сессеньон, Гриллич, Самассеку, Крамарич, Адамян (Баумгартнер, 61), Сков (Рюттер, 61), Бебу.
Предупреждения: Бебу (48), Шлоттербек (50), Самассеку (59).
«Унион» — «Вердер» — 3:1
Голы: Похьянпало, 50, 53, 67 — Гебре Селассие, 82
«Унион»: Люте, Рюэрсон (Триммель, 90), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Гентнер (Грисбек, 78), Андрих, Крузе (Муса, 46), Похьянпало (Тойхерт, 72), Ингвартсен (Премель, 72).
«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Гросс, Фридль (Динкчи, 64), Аугустинссон, Мевальд (Баргфреде, 64), Эггештайн, Рашица, Фюллькруг (Зельке, 63), Сарджент (Осако, 88).
Источник — Sport.ua
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