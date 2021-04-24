31-й тур
Вольфсбург
0 : 2
Боруссия Д
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпионство откладывается! Бавария неожиданно проиграла аутсайдеру Майнцу

Состоялись субботние матчи 31-го тура Бундеслиги

  • 24.04.2021 18:46
  • 1106 просмотров
  • 2 комментария
Чемпионство откладывается! Бавария неожиданно проиграла аутсайдеру Майнцу
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 31-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» на выезде уступила «Майнцу» со счетом 1:2, упустив шанс победой оформить чемпионство.

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0, норвежский форвард Эрлинг Холанд отметился дублем. «Фрайбург» и «Хоффенхайм» сыграли вничью 1:1. «Унион» дома уверенно обыграл «Вердер» — 3:1. Во втором тайме Похьянпало оформил хет-трик за 17 минут.

«Майнц» — «Бавария» — 2:1
Голы: Буркардт, 3, Квайсон, 37 — Левандовски, 90

«Майнц»: Центнер, да Кошта (Бросински, 89), Хак, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Латца, Баррейро (Кор, 90), Квайсон (Боэтиюс, 68), Онисиво (Глатцель, 80), Буркардт (Озтуналы, 46).
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба (Гнабри, 70), Дэвис, Горетцка (Ньянзу, 46), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман (Мусиала, 46), Сане (Шупо-Мотинг, 46).
Предупреждения: Боатенг (36), Горетцка (41), Алаба (42), Мвене (58), Сен-Жюст (59), Левандовски (72), да Кошта (87).

«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд — 0:2
Голы: Холанд, 12, 68

«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу (Бялек, 65), Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт (Мехмеди, 81), Шлагер, Филипп (Брекало, 65), Баку, Вегорст.
«Боруссия» Дортмунд: Хитц, Пишчек, Джан, Аканджи, Геррейру, Дауд, Санчо (Дилэйни, 60), Рейна (Азар, 69), Беллингем, Ройс (Менье, 81), Холанд.
Предупреждения: Беллингем (13), Пауло Отавио (72), Менье (88).
Удаление: Беллингем (59).

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:1
Голы: Грифо, 81, с пенальти — Крамарич, 40

«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Линхарт, Шлоттербек (Гульде, 68), Гюнтер, Шмид, Хефлер, Кайтель (Темпельманн, 68), Шаллаи (Грифо, 68), Хелер (Петерсен, 77), Демирович (Чжон Ву Ен, 90).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Пош (Нордтвейт, 46), Ричардс (Фогт, 77), Сессеньон, Гриллич, Самассеку, Крамарич, Адамян (Баумгартнер, 61), Сков (Рюттер, 61), Бебу.
Предупреждения: Бебу (48), Шлоттербек (50), Самассеку (59).

«Унион» — «Вердер» — 3:1
Голы: Похьянпало, 50, 53, 67 — Гебре Селассие, 82

«Унион»: Люте, Рюэрсон (Триммель, 90), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Гентнер (Грисбек, 78), Андрих, Крузе (Муса, 46), Похьянпало (Тойхерт, 72), Ингвартсен (Премель, 72).
«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Гросс, Фридль (Динкчи, 64), Аугустинссон, Мевальд (Баргфреде, 64), Эггештайн, Рашица, Фюллькруг (Зельке, 63), Сарджент (Осако, 88).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.04.2021 19:06
    0
    А Павелка медали для Баварии на стадион припёр ?
    Ссылка
    тор
      тор, 24.04.2021 19:00
    +1
    Майнц стал №12.
    Ссылка
    тор
      тор, 24.04.2021 19:00
    +1
    Майнц стал №12.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.04.2021 19:06
    0
    А Павелка медали для Баварии на стадион припёр ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности