ВИДЕО. Как Ильющенков парировал пенальти в матче с Десной

Вратарь «Львова» не дал забить Гуцуляку

  • 24.04.2021 22:09
  • 1995 просмотров
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Как Ильющенков парировал пенальти в матче с Десной
© ФК Львов. Александр Ильющенков

На 70-й минуте поединка 23-го тура УПЛ «Львов» — «Десна» в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на Калитвинцеве.

Но 31-летний голкипер «Львова» Александр Ильющенков парировал удар Гуцуляка в левом от себя углу, чем помог «Львову» удержать победу со счетом 1:0.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    UPL
    online
      UPL, 24.04.2021 23:14
    0
    PFCLviv, 24.04.2021 22:34
    От Гуцуляк з КАЛпат.............
    Цікаво що ти за фрукт, що так люто ненавидиш Карпати, хоча їх як таких вже немає.!!???? Тебе їх автобус збив чи м'ячем у голову попали на стадіоні???? Ну ніби то нормальні коменти пишеш, а всюди згадуєш той клуб. Що винна сама емблема того клубу, якщо власники його були бариги і потопили??.Про мертвих говорять щось добре, або нічого не говорять. ПС: не вболівальник Карпат і сьогодні вболівав за Львів.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:34
    -3
    gavela48, 24.04.2021 22:31
    Молодець слабенький, бо удар Гуцуляка був слабенький.
    От Гуцуляк з КАЛпат.............
    Ссылка
    gavela48
    online
      gavela48, 24.04.2021 22:31
    +1
    Молодець слабенький, бо удар Гуцуляка був слабенький.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:29
    0
    futbolboss, 24.04.2021 22:26
    Клубная карьера[* 1]
    2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
    2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
    2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
    2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
    2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
    2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
    2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
    2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
    2021—н. в. Флаг Украины Львов
    Вихованець СДЮШОР Тернопіль
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:29
    -1
    futbolboss, 24.04.2021 22:26
    Клубная карьера[* 1]
    2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
    2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
    2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
    2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
    2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
    2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
    2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
    2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
    2021—н. в. Флаг Украины Львов
    Ну так він з Ниви Тернопіль !
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 24.04.2021 22:26
    0
    PFCLviv, 24.04.2021 22:25
    З Славсько чи Верховини ?!
    Сашка з Тернополя! Наш галичанин !
    Клубная карьера[* 1]
    2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
    2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
    2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
    2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
    2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
    2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
    2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
    2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
    2021—н. в. Флаг Украины Львов
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:25
    0
    futbolboss, 24.04.2021 22:23
    Та він з Карпатів
    З Славсько чи Верховини ?!
    Сашка з Тернополя! Наш галичанин !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:23
    -1
    Володя Якімець, перестань чудити! Пеналь привіз...... Червону отримав...........
    Ти ЛЕВ, ти класний гравець! Переосмисли і не підводь так команду!
    Ми ЛЕВИ !!!
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 24.04.2021 22:23
    -1
    PFCLviv, 24.04.2021 22:17
    Молодець ! Справжній наш ЛЕВ !!!
    Тільки Львів !!!
    Та він з Карпатів
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:17
    -1
    Молодець ! Справжній наш ЛЕВ !!!
    Тільки Львів !!!
    Ссылка
    gavela48
    online
      gavela48, 24.04.2021 22:31
    +1
    Молодець слабенький, бо удар Гуцуляка був слабенький.
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 24.04.2021 23:14
    0
    PFCLviv, 24.04.2021 22:34
    От Гуцуляк з КАЛпат.............
    Цікаво що ти за фрукт, що так люто ненавидиш Карпати, хоча їх як таких вже немає.!!???? Тебе їх автобус збив чи м'ячем у голову попали на стадіоні???? Ну ніби то нормальні коменти пишеш, а всюди згадуєш той клуб. Що винна сама емблема того клубу, якщо власники його були бариги і потопили??.Про мертвих говорять щось добре, або нічого не говорять. ПС: не вболівальник Карпат і сьогодні вболівав за Львів.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:29
    0
    futbolboss, 24.04.2021 22:26
    Клубная карьера[* 1]
    2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
    2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
    2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
    2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
    2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
    2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
    2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
    2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
    2021—н. в. Флаг Украины Львов
    Вихованець СДЮШОР Тернопіль
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 24.04.2021 22:26
    0
    PFCLviv, 24.04.2021 22:25
    З Славсько чи Верховини ?!
    Сашка з Тернополя! Наш галичанин !
    Клубная карьера[* 1]
    2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
    2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
    2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
    2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
    2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
    2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
    2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
    2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
    2021—н. в. Флаг Украины Львов
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.04.2021 22:25
    0
    futbolboss, 24.04.2021 22:23
    Та він з Карпатів
    З Славсько чи Верховини ?!
    Сашка з Тернополя! Наш галичанин !
    Ссылка
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