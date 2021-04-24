ВИДЕО. Как Ильющенков парировал пенальти в матче с Десной

На 70-й минуте поединка 23-го тура УПЛ «Львов» — «Десна» в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на Калитвинцеве.
Но 31-летний голкипер «Львова» Александр Ильющенков парировал удар Гуцуляка в левом от себя углу, чем помог «Львову» удержать победу со счетом 1:0.
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Источник — Футбол 1/2/3
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2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
2021—н. в. Флаг Украины Львов
2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
2021—н. в. Флаг Украины Львов
Сашка з Тернополя! Наш галичанин !
2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
2021—н. в. Флаг Украины Львов
Сашка з Тернополя! Наш галичанин !
Ти ЛЕВ, ти класний гравець! Переосмисли і не підводь так команду!
Ми ЛЕВИ !!!
Тільки Львів !!!
Тільки Львів !!!
2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
2021—н. в. Флаг Украины Львов
Сашка з Тернополя! Наш галичанин !
2008—2010 Флаг Украины Нива (Тернополь) 18 (−32)
2010—2011 Флаг Украины Энергетик (Бурштын) 12 (−9)
2011—2015 Флаг Украины Карпаты (Львов) 21 (−35)
2015 Флаг Молдавии Тирасполь 0 (0)
2016 Флаг Украины Металлист 3 (−14)
2016 Флаг Грузии Сиони 2 (−6)
2017 Флаг Украины Верес 10 (−8)
2017—2020 Флаг Украины Рух (Львов) 44 (−46)
2021—н. в. Флаг Украины Львов
Сашка з Тернополя! Наш галичанин !
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