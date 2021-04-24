Бундеслига. Байер в концовке обыграл Айнтрахт

Сегодня «Байер» в 31-м туре Бундеслиги дома обыграл «Айнтрахт» со счетом 3:1. Все четыре гола в матче были забиты после 69-й минуты.

«Байер» - «Айнтрахт» - 3:1

Голы: Бэйли 70, Аларио 80, Демирбай 90+1 – Андре Силва 90+1

Благодаря этой победе «Байер» набрал 50 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» остался четвертым с 56 баллами.

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