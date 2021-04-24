31-й тур
Байер
3 : 1
Айнтрахт Ф
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. Байер в концовке обыграл Айнтрахт

Все четыре гола были забиты в последние 20 минут матча

  • 24.04.2021 21:49
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Бундеслига. Байер в концовке обыграл Айнтрахт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Байер» в 31-м туре Бундеслиги дома обыграл «Айнтрахт» со счетом 3:1. Все четыре гола в матче были забиты после 69-й минуты.

«Байер» - «Айнтрахт» - 3:1
Голы: Бэйли 70, Аларио 80, Демирбай 90+1 – Андре Силва 90+1

Благодаря этой победе «Байер» набрал 50 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» остался четвертым с 56 баллами.

Ранее «Бавария» сенсационно проиграла «Майнцу».

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Источник — Sport.ua

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