ФОТО. Вербич намекнул, что скоро вернется на поле

27-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич, который продолжает восстанавливаться после травмы, намекнул на скорое возвращение на поле.
«Скоро...», — написал Беньямин, поделившись фото с матча.
Ранее сообщалось, что Вербич выбыл до конца сезона, но позже сам футболист опровергнул эту информацию.
В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
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