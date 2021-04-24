ФОТО. Вербич намекнул, что скоро вернется на поле

27-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич, который продолжает восстанавливаться после травмы, намекнул на скорое возвращение на поле.

«Скоро...», — написал Беньямин, поделившись фото с матча.

Ранее сообщалось, что Вербич выбыл до конца сезона, но позже сам футболист опровергнул эту информацию.

В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.