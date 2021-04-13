Вербич отрицает. Нацелен вернуться и помочь Динамо в этом сезоне

Атакующий хавбек «Динамо» Беньямин Вербич отрицает информацию, которая появилась в СМИ. Сообщается, что игрок точно выбыл до конца сезона.
«Это неправда. Никто еще не знает, сыграю ли я в этом сезоне. Все делаю для возвращения. Работаю, чтобы сыграть до конца сезона и помочь команде».
«Травма специфическая, и нужно вернуться так, чтобы не повторилось повреждение», - сказал Вербич.
В нынешнем сезоне УПЛ Беньямин провел 12 матчей и забил 3 гола.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Хорошее усиление будет, когда вернется.
Хорошее усиление будет, когда вернется.
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