Вербич отрицает. Нацелен вернуться и помочь Динамо в этом сезоне

Атакующий хавбек «Динамо» Беньямин Вербич отрицает информацию, которая появилась в СМИ. Сообщается, что игрок точно выбыл до конца сезона.

«Это неправда. Никто еще не знает, сыграю ли я в этом сезоне. Все делаю для возвращения. Работаю, чтобы сыграть до конца сезона и помочь команде».

«Травма специфическая, и нужно вернуться так, чтобы не повторилось повреждение», - сказал Вербич.

В нынешнем сезоне УПЛ Беньямин провел 12 матчей и забил 3 гола.