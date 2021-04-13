Вербич отрицает. Нацелен вернуться и помочь Динамо в этом сезоне

Словенский вингер не знает, когда сможет играть

  • 13.04.2021 16:05
  • 1778 просмотров
  • 3 комментария
Вербич отрицает. Нацелен вернуться и помочь Динамо в этом сезоне
© fcdynamo.kiev.ua

Атакующий хавбек «Динамо» Беньямин Вербич отрицает информацию, которая появилась в СМИ. Сообщается, что игрок точно выбыл до конца сезона.

«Это неправда. Никто еще не знает, сыграю ли я в этом сезоне. Все делаю для возвращения. Работаю, чтобы сыграть до конца сезона и помочь команде».

«Травма специфическая, и нужно вернуться так, чтобы не повторилось повреждение», - сказал Вербич.

В нынешнем сезоне УПЛ Беньямин провел 12 матчей и забил 3 гола.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 13.04.2021 16:43
    0
    Я уже и забыл о Вербиче.
    Хорошее усиление будет, когда вернется.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.04.2021 16:34
    0
    Здоровья Беньямину.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 13.04.2021 16:16
    +1
    Это есть гуд!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 13.04.2021 16:16
    +1
    Это есть гуд!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.04.2021 16:43
    0
    Я уже и забыл о Вербиче.
    Хорошее усиление будет, когда вернется.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.04.2021 16:34
    0
    Здоровья Беньямину.
    Ссылка
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