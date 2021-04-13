Динамо потеряло Вербича до конца сезона

Киевское «Динамо» в ближайших матчах так и не сможет рассчитывать на одного из ведущих легионеров команды. Процесс выздоровления 27-летнего словенского полузащитника «Динамо» Беньямина Вербича затянулся, поэтому в нынешнем сезоне футболист на поле уже не выйдет, хотя футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Возвращение Вербича в строй ожидалось в ближайшее время, но чрезмерное желание игрока вернуться на поле в итоге заставило его продлить процесс реабилитации после травмы.

В последний раз Вербич сыграл за «Динамо» 12 декабря 2020 года в матче 13-го тура УПЛ против «Колоса».

В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.