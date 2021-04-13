Динамо потеряло Вербича до конца сезона

Весной словенский хавбек на поле не вернется

  • 13.04.2021 13:09
  • 2111 просмотров
  • 6 комментариев
Динамо потеряло Вербича до конца сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» в ближайших матчах так и не сможет рассчитывать на одного из ведущих легионеров команды. Процесс выздоровления 27-летнего словенского полузащитника «Динамо» Беньямина Вербича затянулся, поэтому в нынешнем сезоне футболист на поле уже не выйдет, хотя футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Возвращение Вербича в строй ожидалось в ближайшее время, но чрезмерное желание игрока вернуться на поле в итоге заставило его продлить процесс реабилитации после травмы.

В последний раз Вербич сыграл за «Динамо» 12 декабря 2020 года в матче 13-го тура УПЛ против «Колоса».

В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 13.04.2021 13:43
    0
    Пусть отдыхает! Мы чампины! С цыганом нам и Барса не стршна, всех замочим! Смерть врагам., прорыв и кинжальный прострел!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 13:35
    +1
    dd dent, 13.04.2021 13:33
    Редкий проблеск нормального уровня в дк ныне, поэтому хай лучше берегут на сл еврокубковый сезон , там он ой как понадобится ещё
    ну да , хотя я очень надеялся что он все таки поможет нам на финише
    Главное чтобы Жерсон и Де Пена не вылетели на одну и ту же игру
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.04.2021 13:33
    +1
    funnycat, 13.04.2021 13:15
    Жаль конечно , сильный игрок и хороший человек в коллективе !
    Хотя источник конечно такой себе.
    В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
    а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
    Редкий проблеск нормального уровня в дк ныне, поэтому хай лучше берегут на сл еврокубковый сезон , там он ой как понадобится ещё
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 13:28
    +5
    Хoакин Гусман Лоэра., 13.04.2021 13:26
    нашя вечно вые@ная,что ты так сегодня поздно, на смену заступил ?хозяин дал тебе поспать сегодня
    бомжатко немытое , я тебе пустых бутылок не подкину, плыви себе с богом дальше
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 13.04.2021 13:26
    -8
    funnycat, 13.04.2021 13:15
    Жаль конечно , сильный игрок и хороший человек в коллективе !
    Хотя источник конечно такой себе.
    В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
    а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
    нашя вечно вые@ная,что ты так сегодня поздно, на смену заступил ?хозяин дал тебе поспать сегодня
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 13:15
    +6
    Жаль конечно , сильный игрок и хороший человек в коллективе !
    Хотя источник конечно такой себе.
    В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
    а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 13:15
    +6
    Жаль конечно , сильный игрок и хороший человек в коллективе !
    Хотя источник конечно такой себе.
    В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
    а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 13:28
    +5
    Хoакин Гусман Лоэра., 13.04.2021 13:26
    нашя вечно вые@ная,что ты так сегодня поздно, на смену заступил ?хозяин дал тебе поспать сегодня
    бомжатко немытое , я тебе пустых бутылок не подкину, плыви себе с богом дальше
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 13:35
    +1
    dd dent, 13.04.2021 13:33
    Редкий проблеск нормального уровня в дк ныне, поэтому хай лучше берегут на сл еврокубковый сезон , там он ой как понадобится ещё
    ну да , хотя я очень надеялся что он все таки поможет нам на финише
    Главное чтобы Жерсон и Де Пена не вылетели на одну и ту же игру
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.04.2021 13:33
    +1
    funnycat, 13.04.2021 13:15
    Жаль конечно , сильный игрок и хороший человек в коллективе !
    Хотя источник конечно такой себе.
    В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
    а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
    Редкий проблеск нормального уровня в дк ныне, поэтому хай лучше берегут на сл еврокубковый сезон , там он ой как понадобится ещё
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 13.04.2021 13:43
    0
    Пусть отдыхает! Мы чампины! С цыганом нам и Барса не стршна, всех замочим! Смерть врагам., прорыв и кинжальный прострел!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности