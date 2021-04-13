Динамо потеряло Вербича до конца сезона

Киевское «Динамо» в ближайших матчах так и не сможет рассчитывать на одного из ведущих легионеров команды. Процесс выздоровления 27-летнего словенского полузащитника «Динамо» Беньямина Вербича затянулся, поэтому в нынешнем сезоне футболист на поле уже не выйдет, хотя футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе.
Возвращение Вербича в строй ожидалось в ближайшее время, но чрезмерное желание игрока вернуться на поле в итоге заставило его продлить процесс реабилитации после травмы.
В последний раз Вербич сыграл за «Динамо» 12 декабря 2020 года в матче 13-го тура УПЛ против «Колоса».
В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Главное чтобы Жерсон и Де Пена не вылетели на одну и ту же игру
Хотя источник конечно такой себе.
В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
Хотя источник конечно такой себе.
В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
Хотя источник конечно такой себе.
В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
Хотя источник конечно такой себе.
В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
Главное чтобы Жерсон и Де Пена не вылетели на одну и ту же игру
Хотя источник конечно такой себе.
В любом случае уже лучше долечиться и пройти нормально летние сборы!
а на оставшиеся матчи должны Де Пени и Жерсон вытянуть( хотя оба под угрозой пропуска матча из-за перебора ЖК) а с нашими ржавыми судейками, можно ожидать что они на один матч вылетят !
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