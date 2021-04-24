Там могла быть Свитолина. Известна вторая финалистка турнира в Штутгарте

Состоялся второй полуфинал грунтового турнира WTA в Штутгарте. Арина Соболенко в двух сетах сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп.
1/2 финала
Арина Соболенко (Беларусь) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:2
Соперницей Соболенко по финалу будет первая ракетка мира Эшли Барти, которая ранее обыграла Элину Свитолину.
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Источник — Sport.ua
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