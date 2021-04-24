Уотфорд вернулся в АПЛ

Сегодня «Уотфорд» в 44-м туре Чемпионшипа дома обыграл «Миллуол» со счетом 1:0. Эта победа позволила клубу досрочно обеспечить себе выход в АПЛ.
𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 @premierleague!!! pic.twitter.com/dxknsabvj7— Watford Football Club (@WatfordFC) April 24, 2021
«Уотфорд» вылетел из АПЛ в сезоне 2019/2020, заняв 19-е место в турнирной таблице.
Ранее «Ливерпуль» в 33-м туре АПЛ сыграл вничью с «Ньюкаслом».
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Источник — Sport.ua
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