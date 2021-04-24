Оэйраш. Калинина впервые в году вышла в финал

Сегодня Ангелина Калинина в полуфинале грунтового турнира ITF португальском Оэйраше встречалась со швейцаркой Симоной Вальтерт.

Украинка одержала уверенную победу в двух сетах, отдав сопернице всего четыре гейма. Матч продолжался почти полтора часа.

1/2 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 2:6

Для Калининой это первый финал в нынешнем сезоне. В нем она сыграет с победителем матча Су Джон Чан – Сион Мендес.

Вчера в четвертьфинале Калинина обыграла Эву Герреро-Альварес.